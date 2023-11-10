ВОЗ обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив оценки групп риска

Фото: iStock/Gargonia
Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по борьбе с COVID-19, изменив систему оценки опасности вируса для человека, в том числе исключив людей старше 65 лет из группы высокого риска. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что три случая заражения вариантом коронавируса «пирола», которые были зафиксированы в Москве, являются завозными, в том числе из Турции. Она также отметила, что следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время.
Читайте также:
В Роспотребнадзоре заявили, что три случая «пиролы» в Москве являются завозными
В России инфляция в октябре замедлилась до 0,83 процента
Небензя рассказал, как у украинских родителей в Европе отнимают детей
Екатерина Коршунова