В Московской области упростили получение выплаты на питание беременным

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В Подмосковье упростили процедуру оформления выплат на питание беременным, стоящим на учёте в государственных медорганизациях. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, ИТ и связи региона.
«Когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на региональном портале госуслуг предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет лишь проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение», – пояснила глава ведомства Надежда Куртяник.До сих пор для получения выплаты беременным требовалось получить справку от участкового врача и самостоятельно заполнить заявление на региональном портале.
Как напомнили в министерстве, в Подмосковье беременным женщинам с 12 недель, а также кормящим матерям до 6 месяцев после родов и детям до 3 лет предоставляют ежемесячные выплаты на питание. Если в семье воспитываются несколько детей до 3 лет, выплата назначается на каждого.
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Лора Луганская