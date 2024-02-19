В Подмосковье выделили более 1,3 млрд рублей на выплаты беременным и детям до трёх лет

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Беременным и кормящим жительницам Московской области, а также детям до трёх лет регион предоставляет ежемесячные выплаты на питание, в 2024 году на эти цели выделили более 1,3 млрд рублей. Об этом рассказала член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова, передаёт пресс-служба регионального парламента.
«В этом году из бюджета области на выплаты на питание выделено свыше 1,3 млрд рублей. (…) В прошлом году выплату на питание оформили почти 280 тысяч жительниц Подмосковья», — добавила Карзубова.Она также сообщила, что более 308 млн рублей в текущем году выделено на единовременное пособие при рождении ребёнка, которое предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.
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Лев Каштанов