В Подмосковье 2,5 миллиона человек прошли диспансеризацию

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Жители Московской области могут пройти курс диспансеризации и профилактические осмотры бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
«Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье, вовремя выявлять различные патологии и получать необходимое лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 2,5 млн взрослых жителей региона. В результате у них было выявлено почти 100 тыс. различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что за 2023 годы было выявлено две тысячи случаев онкологии благодаря диспансеризации.
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