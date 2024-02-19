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В Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкологии на ранних стадиях

19 февраля 2024, 12:14
Фото: пресс-служба правительства Московской области

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Врачи в Московской области стали на 2,5% чаще выявлять онкологические заболевания у пациентов на первой и второй стадиях. По итогам 2022 года этот показатель составлял 60,3%, а к концу 2023 года доля раннего выявления среди всех онкологических заболеваний выросла до 62,8%.
По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, обнаружить различные заболевания, в том числе онкологические, на ранних стадиях помогает качественная и систематическая диагностика. В Подмосковье развёрнута сеть из 24-х Центров амбулаторной онкологической помощи, функционирует также маммологический центр. Для пациенток старше 40 лет открыта самостоятельная запись на маммографию.

Ежегодно в медицинские учреждения Подмосковья поставляется самое современное диагностическое оборудование. Все эти меры в совокупности позволяют добиваться увеличения доли раннего выявления онкологических заболеваний и соответственно повысить вероятность их успешного лечения, сказала заместитель главы регионального правительства.


Узнать более подробную информацию об оказании медицинской помощи онкологическим пациентам в Подмосковье можно в разделе «Здоровье. Онкологическая помощь» портала государственных услуг Московской области. Здесь же размещен график проведения Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Также напоминаем, что жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если они не проходили это исследование более 2 лет. Запись можно оформить через портал «Здоровье» или по тел.122.

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В Люберцах врачи вырезали из мозга пенсионера опухоль размером с куриное яйцо
19 февраля 2024, 10:52

Фото: Минздрав МО

Крупную раковую опухоль сумели удалить из мозга 72-летнего мужчины врачи Люберецкой областной больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Пациент поступил в клинику с нарушениями координации движений и речи. Обследование показало, что в мозге у мужчины сформировалась опухоль, которая спровоцировала отёк тканей. Для спасения пациента была проведена срочная операция.

«Пациенту сделали трепанацию черепа и под хирургического микроскопом удалили опухоль размером с большое куриное яйцо. Новообразование находилось рядом с центрами речи, поэтому хирургам нужно было действовать особенно точно. Опухоль вырезали и отправили на гистологическое исследование, которое показало, что новообразование злокачественное», — сообщил заведующий нейрохирургическим отделением Люберецкой больницы Джемиль Одаманов.
В настоящее время пациент чувствует себя хорошо. Его выписали на амбулаторное лечение.

Врачи предупреждают, что опухоли мозга очень активно развиваются, но при малом размере практически не дают о себе знать, поэтому при таких проявлениях, как головные боли, судороги и шаткость походки, следует немедленно обращаться к неврологу.

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#люберцы
#хирург
#медицина
#здравоохранение
#онкология
#операция
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104-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
Majesticare Care Homes: 104-летняя женщина назвала молоко секретом долголетия
19 февраля 2024, 10:25

Фото: iStock/naturalbox

Жительница Великобритании недавно отпраздновала свой 104-й день рождения и заявила, что ей удалось так долго прожить из-за постоянного употребления в пищу двух продуктов. Об этом сообщает Majesticare Care Homes.
Последний год 104-летняя Кэтлин Сондерс проживает в доме престарелых в городе Веллингтон в Великобритании. Она рассказала, что секретом ее долголетия является пристрастие к молоку и шоколаду. Именно эти два продукта, по ее мнению, стали причиной ее долголетия.

Сейчас у нее семь внуков и три правнука. Уже в ближайшее время она станет прабабушкой в четвертый раз.

При этом научный эксперимент обнаружил связь между пищевой аллергией и возможным развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет РИА Новости. По данным издания, антитела против молока негативно влияют на сердце, даже опаснее курения. Подобным действием обладает и аллергия на арахис. В настоящее время около 15% взрослых россиян имеют аллергию к молоку и арахису, что негативно сказывается на работе сердца. При этом, многие люди даже не знаю о своих аллергиях.


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#люди
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Сомнолог Мелехин рассказал об опасности звонящих несколько раз будильников
19 февраля 2024, 03:27

Фото: iStock/AnnaStills

Использование нескольких будильников может быть признаком прокрастинации, профессионального или эмоционального выгорания и начала депрессии. Такое мнение высказал в беседе с aif.ru сомнолог, психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт Алексей Мелехин.
Специалист пояснил, что установка будильников в расчёте на «ещё пять минуточек» вожделенного сна, в конце концов, ведёт, напротив, к фрагментарному сну, утомлению и раздражительности. Это грозит кардионеврозом, паническими атаками, и повышением внутричерепного давления. Также у данной категории людей часто болит голова и высокий уровень раздражительности.

Кроме того, марафон уведомлений увеличивает риски серьезных проблем со здоровьем, таких как нарушения работы сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций. По этой причине эксперты считают, что поклонникам «множественных будильников» стоит пересмотреть свои привычки и научиться вставать вовремя, не доводя себя до крайности.

Отдельно Алексей Мелехин подчеркнул, что привычка заводить много будильников особенно опасна для автомобилистов, поскольку весьма увеличивает риск их попадания в дорожную аварию.

Ранее тем, кто тяжело просыпается по утрам, врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева порекомендовала начать завтракать в одно и то же время. По словам Царевой, в таком случае организм привыкнет к графику и ощущение голода будет провоцировать пробуждение в одно и то же время. Помимо этого, специалист призвала с утра заниматься физкультурой, так как активность повышает пульс, артериальное давление и устраняет сонливость.

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#сон
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«Вред вместо пользы»: Названы овощи и фрукты, которые опасно есть зимой
Вести.Ямал: Какие овощи и фрукты не стоит есть зимой и чем их заменить
17 февраля 2024, 19:55

Фото: istock / rusak

Некоторые фрукты и овощи зимой могут принести больше вреда организму, чем пользы. Чем можно заменить такие продукты рассказали в материале vesti-yamal.ru.

В Зимний период ряд фруктов и овощей загрязнен большим количеством пестицидов, поскольку их выращивают в искусственных условиях.

Издание пишет, что зимой стоит избегать употребления свежих помидоров и огурцов, так как в холодное время года они лишены полезных свойств и имеют не самые лучшие вкусовые свойства. Также не стоит налегать на бананы и цитрусовые, так как они способны менять температуру организма из-за содержания калия. При их употреблении зимой может снижаться температура тела, а впоследствии и переохлаждение.

Эксперты рекомендуют заменить вышеназванные плоды на яблоки, груши, замороженные ягоды. Из овощей стоит отдать предпочтение корнеплодам — свекле, сельдерею и моркови. Также стоит обратить внимание на крестоцветные и луковичные: капуста, брокколи, лук и чеснок. Помимо этого, зимой стоит добавить в рацион бобовые.

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#тела
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«Псевдо-ЗОЖ»: Диетолог перечислил вредные продукты, маскирующиеся под полезные
Врач Кабанов назвал «продукты-оборотни», которые ошибочно считаются полезными
17 февраля 2024, 14:05

Фото: istock / nata_vkusidey

Ряд продуктов, которые маскируются под полезные, могут вредить здоровью. Об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов в беседе с Pravda.Ru.
К примеру, сметана с высоким содержанием жиров может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Лучше заменить ее на растительные йогурты. Врач отметил, что молочная продукция может содержать антибиотики, негативно влияющие на организм из-за возникновения привыкания.

Также он призвал заменить котлеты из мяса на рыбные котлеты, приготовленные на пару. Жареные мясные продукты и переработанное мясо также могут разрушать сосуды и повышать уровень сахара в крови.

Кабанов также призвал отказаться от покупных соках, так как они содержат множество сахара. Вместо них лучше съесть свежий фрукт.

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#мясо
#диетолог
#молочная продукция
#антибиотики
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Врач Тен: Маникюр может привести к гепатиту
16 февраля 2024, 20:55

Фото: istockphoto.com/MaximFesenko

Заведующая отделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен заявила, что маникюр, сделанный с пренебрежением санитарных норм, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, в том числе, к гепатиту.
«При процедуре специалист использует ножнички, щипчики, кусачки, насадки для аппарата. Все принадлежности могут травмировать кожу. Если это салон, который пренебрегает стерилизацией инструментов, то такие травмы могут привести к тому, что у пациента возникнет заражение таким серьёзным заболеванием, как гепатит», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Тен.

Она уточнила, что это может быть гепатит B, реже — гепатит C.

Также она отметила вред для организма ультрафиолетовых ламп, используемых при маникюре и педикюре.

Ранее руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявлял, что самозанятые мастера маникюра могут быть опасны, поскольку они могут не соблюдать санитарно-эпидемиологические и иные нормы, что может нести опасность для клиента.

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#красота
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#здоровье
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Диетолог Журавлева назвала неожиданную альтернативу энергетикам и кофе
Диетолог Журавлева рекомендовала употреблять имбирь
16 февраля 2024, 20:39

Фото: istockphoto.com/grafvision

Диетолог Полина Журавлева заявила, что имбирь содержит гингерол, который помогает взбодриться.
Поэтому, считает специалист, этим продуктом можно заменить вредные для организма кофе и энергетики.

«Можно и вовсе обойтись без такого вещества как кофеин и взбодриться при помощи гингерола. Он разогревает организм и славится своими антибактериальными свойствами. Очень много его в имбире, так что заваривайте настои из корня этого чудо-растения или добавляйте в тот же зеленый чай», – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявляла, что кофе может помогать в похудении, так как улучшает метаболизм. Напиток также стимулирует выработку гормона счастья, и человеку не хочется заедать стресс или плохое настроение.

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#диетолог
#стресс
#питание
#продукты
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Подмосковный педиатр Гусарова назвала запрещённые при «кишечном гриппе» продукты
16 февраля 2024, 20:06

Фото: Istockphoto / Suzi Media Production

Некоторые продукты питания категорически противопоказаны во время заболевания ротавирусной инфекцией, которое часто называют «кишечным гриппом». Об этом сообщила врач-педиатр дневного стационара КДЦ №1 НИКИ детства Ксения Гусарова.
«Классика ротавируса – высокая температура, рвота, водянистый и обильный стул. Ротавирусная инфекция длится всего 4-5 дней, но они могут быть очень тяжёлыми. Особенно опасно заболевание для грудных детей и для тех, кто плохо набирает вес. В течение суток или раньше у ребёнка может наступить обезвоживание», – предупредила специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Гусарова призвала при возникновении симптомов кишечной инфекции сразу обращаться к врачу.
«И обязательно в первые 2-3 дня соблюдать диету. Больным нельзя молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Категорически запрещены бульоны, жирное мясо. Нежелательно сладкое, чтобы избежать процессов брожения в желудке. Кормить ребёнка можно отварным рисом, картофельным пюре без масла, белым подсушенным хлебом. Можно дать печёное яблоко или немного банана», – отметила врач.
Она добавила, что больного обязательно нужно обильно поить. После каждого эпизода диареи детям до 2 лет нужно давать 50-100 мл жидкости, старше 2 лет – по 100-200 мл. Выпаивать нужно маленькими дробными и частыми порциями, а детей на грудном вскармливании часто прикладывать к груди.

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Солнечногорские хирурги спасли жизнь пациента с отёком мозга
16 февраля 2024, 19:20

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валентина Максимова

Врачи Солнечногорской больницы спасли пациента с тяжёлой черепно-мозговой травмой, успешно проведя ему трепанацию черепа. 44-летнего мужчину нашли без сознания у подъезда.
Бригада скорой помощи доставила его в медучреждение. Компьютерная томограмма показала острую субдуральную гематому левого полушария.
«При поступлении в больницу пациент был в коме, у него отмечалась слабость в правых реке и ноге. Во время операции был зафиксирован отёк головного мозга, проведены дополнительные профилактические мероприятия», – рассказала нейрохирург Любовь Горнаева, которая проводила операцию.
После хирургического вмешательства мужчина пришёл в себя в реанимации. К нему вернулась чувствительность в правых конечностях. Впереди у пациента – курс реабилитации.

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#подмосковье
#московская область
#солнечногорск
#врачи
#здравоохранение
#медицина
#хирург
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