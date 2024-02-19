В Подмосковье на 2,5% выросло выявление онкологии на ранних стадиях

Фото: пресс-служба правительства Московской области
Врачи в Московской области стали на 2,5% чаще выявлять онкологические заболевания у пациентов на первой и второй стадиях. По итогам 2022 года этот показатель составлял 60,3%, а к концу 2023 года доля раннего выявления среди всех онкологических заболеваний выросла до 62,8%.
По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, обнаружить различные заболевания, в том числе онкологические, на ранних стадиях помогает качественная и систематическая диагностика. В Подмосковье развёрнута сеть из 24-х Центров амбулаторной онкологической помощи, функционирует также маммологический центр. Для пациенток старше 40 лет открыта самостоятельная запись на маммографию.
Ежегодно в медицинские учреждения Подмосковья поставляется самое современное диагностическое оборудование. Все эти меры в совокупности позволяют добиваться увеличения доли раннего выявления онкологических заболеваний и соответственно повысить вероятность их успешного лечения, сказала заместитель главы регионального правительства.
Узнать более подробную информацию об оказании медицинской помощи онкологическим пациентам в Подмосковье можно в разделе «Здоровье. Онкологическая помощь» портала государственных услуг Московской области. Здесь же размещен график проведения Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Также напоминаем, что жительницы Подмосковья старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию, если они не проходили это исследование более 2 лет. Запись можно оформить через портал «Здоровье» или по тел.122.
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Александр Бойцов