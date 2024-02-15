Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли более 380 тысяч человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 380 тысяч жителей Московской области старше 18 лет прошли диспансеризацию за первые полтора месяца 2024 года, в ходе обследований было выявлено более 7 тысяч различных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, а также основные факторы риска их развития», — отметила первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.В ходе обследований было обнаружено около 3 тысяч случаев заболевания сердечно-сосудистой системы, 400 случаев сахарного диабета, а также 90 случаев онкологических заболеваний. Пациентов с обнаруженными в ходе диспансеризации проблемами со здоровьем направили на дополнительные консультации и назначили лечение.
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