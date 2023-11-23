В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль величиной с теннисный мяч

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Долгопрудненские врачи удалили опухоль головной оболочки размером с теннисный мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
64-летняя жительница Долгопрудного обратилась в больницу с головной болью, слабостью и затруднённостью движений левой части тела. Ранее у пациентки было выявлено наличие объёмного образования в правой части головы.
Кроме этого, опухоль была размерами шесть на шесть сантиметров и глубоко проросла в костную ткань, что усложнило работу хирургов.
Стоит отметить, что на данный момент женщина уже выписана и находится под наблюдение невролога.
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«Операция по удалению менингиомы длилась два часа. Новообразование сдавливало зоны органа, которые отвечают за движение в левых конечностях. Доступ был осуществлён путём костно-пластической трепанации черепа, когда вынутый костный фрагмент после удаления образования был поставлен на своё место и зафиксирован специальными клипсами<…>», - поделился заведующий нейрохирургическим отделением Павел Савинков.
Стоит отметить, что на данный момент женщина уже выписана и находится под наблюдение невролога.
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Мира Полтева