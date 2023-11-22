Пушкинские урологи удалили зубочистку из мочевого пузыря пациента

Фото: Минздрав МО
Врачи Пушкинской больницы помогли мужчине с зубочисткой в мочевом пузыре, избавив его от мучительных симптомов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
К медикам обратился 32-летний местный житель с жалобами на кровь в моче и частые позывы к мочеиспусканию. Около трёх лет назад ему дробили камень в мочевом пузыре. На сей раз уролог из поликлиники направил его на дополнительное обследование в стационар.
Каким образом зубочистка попала в мочевой пузырь пациента, так и не выяснилось. Однако сразу после её удаления его мучения закончились. Сейчас он уже выписан из больницы.
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«На цистоскопии обнаружили небольшой камень, раздробили его, и показалась зубочистка. Мы вытащили её через мочевыводящие пути. Если бы она там осталась, продолжались бы мучительные симптомы присутствия в мочевом пузыре камня. Кроме того, могла бы возникнуть перфорация мочевого пузыря», – рассказал врач-уролог Фёдор Бабенко.
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Лора Луганская