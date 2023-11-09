В Подмосковье прооперировали 3-недельного ребенка с редкой патологией

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В больницу обратилась мама ребенка с жалобами на потерю веса и регулярное срыгивание. Во время диагностики специалисты выявили врожденный порок развития – мембрану пилорического отдела желудка.
«<…> Оперативное лечение мы провели малоинвазивным лапароскопическим путём, что сильно сократило восстановительный послеоперационный период, а так же снизило травматичность проведенного лечения. Трудность хирургического вмешательства заключалась в том, что мембрана желудка сокращалась во время иссечения, ее было непросто определить даже при непосредственном осмотре. В результате операция прошла успешно и важно, что в дальнейшем ребенок сможет жить полноценной жизнью без каких-либо ограничений», - отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.
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