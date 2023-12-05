В Подмосковье робот Светлана обработала шесть миллионов звонков

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Более 6 млн звонков вызова врача обработала робот Светлана с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Подмосковный робот Светлана умеет вызывать врача на дом, записывать к медицинскому специалисту на прием, а также напоминать о визитах к врачу пациентам, которые состоят на диспансерном учете.
Стоит отметить, что теперь жители Подмосковья могут записаться на прием к врачу не только по номеру 122 и региональный портал Госуслуг, но и через чат-бот Денис в Telegram.
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«Робот Светлана стала первым этапом внедрения искусственного интеллекта в сферу здравоохранения региона. Сначала она работала на прием вызов врача на дом или запись к специалистам, постепенно мы расширяли ее функционал. <…> Она работает в круглосуточном режиме, одновременно может принимать 600 звонков <…>», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева