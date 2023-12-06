В Подмосковье станет доступнее медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями

В Домодедовской больнице открыли детский кабинет инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там будут оказывать медицинскую помощь детям с хроническими вирусными гепатитами В и С, герпесвирусной, стрептококковой инфекцией и другими заболеваниями.
«Цель открытия кабинета – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению по профилю «инфекционные болезни». В кабинете будет принимать врач инфекционист-педиатр Домодедовской больницы, доцент кафедры инфекционных заболеваний МОНИКИ Анна Ушакова. При необходимости специалист направит ребёнка на дообследование, назначит схему реабилитационного лечения», – уточнил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.Попасть на приём в кабинет инфекционных заболеваний можно по направлению лечащего врача ребёнка. Получить амбулаторную консультативную помощь смогут юные жители Домодедова, Видного, Подольска, Ступина, Каширы и Серебряных Прудов.
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