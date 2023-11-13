В Подмосковье стартовал конкурс на лучшего медработника скорой помощи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье на конкурсе выберут лучших медработников скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Конкурс стартовал на базе Московской областной станции скорой медицинской помощи. В нем примут участие врачи, фельдшера, медсестеры и медицинские братья.
В конкурсе могут принять участие специалисты со стажем менее 3-х лет. Он состоит из трех этапов: онлайн-тестирование на проверку теоретических знаний, практические задания с ситуационными задачами, а также демонстрация практических умений.
Стоит отметить,что победители получат денежную премию. Сумма составит врачей до 130 тыс. рублей, фельдшеров до 120 тыс. рублей, а для медбратьев и медсестер до 100 тыс. рублей.
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«На скорую помощь ложится значительная нагрузка, поэтому важно поддержать медицинских специалистов, работающих в Подмосковье. Ранее подобный конкурс проводился для водителей скорой, теперь лучших сотрудников определят среди медицинских специалистов – врачей, фельдшеров, медбратьев и медсестер. Итоги будут подведены в декабре, победители и призеры получат денежную премию», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить,что победители получат денежную премию. Сумма составит врачей до 130 тыс. рублей, фельдшеров до 120 тыс. рублей, а для медбратьев и медсестер до 100 тыс. рублей.
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Мира Полтева