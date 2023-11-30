В Подмосковье стартовал междисциплинарный форум по детской реабилитации

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московской области открылся форум «Комплексная реабилитация сегодня – здоровое поколение завтра». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
30 ноября в Доме правительства Московской области открылся II Междисциплинарного форума по детской реабилитации: «Комплексная реабилитация сегодня – здоровое поколение завтра».
В рамках форума участники смогут пройти мастер-классы и тренинги, а также прослушать ряд образовательных лекций. Мероприятие направлено на обмен опытом и разработка мер, которые направлены на совершенствование комплексной реабилитации детей с ОВЗ.
Стоит отметить, что на форуме также работает выставка на которой желающие смогут ознакомиться с уникальным оборудованием, которое используется в перинатальных центрах и стационарах Московской области.
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«В форуме принимают участие более 300 врачей, педагогов и социальных работников Московской области и других регионов. Такая совместная работа приведет к важным и плодотворным диалогам, в результате которых мы сможем разработать стратегии и рекомендации, призванные улучшить качество жизни самого ценного, что у нас есть – детей. Я уверена, что форум поможет нам внести неоценимый вклад в дальнейшее развитие ранней помощи и реабилитации в регионе», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что на форуме также работает выставка на которой желающие смогут ознакомиться с уникальным оборудованием, которое используется в перинатальных центрах и стационарах Московской области.
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Мира Полтева