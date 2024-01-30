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Подмосковные хирурги спасли палец пятилетней девочке

30 января 2024, 09:48
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области коляска-трансформер перерубила палец пятилетней девочке. Происшествие случилось в поселке ВНИИССОК подмосковного г.о. Одинцово на улице Дружбы.
В воскресенье, 28 января, мама и папа возвращались с прогулки со своими двумя дочерьми. Коляска младшего ребёнка застряла в снегу и самостоятельно начала складываться. Родители попытались вытащить дочь из коляски, когда люлька сложилась и упала на колёса.

При этом конструкция нанесла травму правой руке пятилетней девочки, которая пыталась помочь родителям и младшей сестре. В результате ребёнку перерубило палец.


Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь и постарались облегчить пострадавшей девочке боль, приложив к руке снег. Медикам понадобились считанные минуты, чтобы прибыть на место происшествия и доставить ребёнка в ГБУЗ МОДКТОБ, где хирурги также оперативно приступили к операции. В результате врачам удалось пришить палец на место.

В настоящее время палец пятилетней девочке зафиксирован спицей. Кровоток по артериям восстановлен, а палец полностью сохранит жизнеспособность, рассказали в больнице.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, как действовать в таких ситуациях. По его словам, первым делом необходимо остановить кровотечение.

«Чаще всего достаточно наложить плотную ткань, которая накроет кровеносный сосуд. Ткань должна быть не слишком толстой и не впитывать в себя очень много крови, чтобы было понятно — продолжается кровотечение или нет», — объяснил специалист.

Так, толстый свитер или шапка в подобной ситуации не подойдут. Можно использовать платок, свернув его в несколько слоёв и плотно прижав к раненной конечности, посоветовал Хорошев.

«В течении 10-15 минут, если плотная ткань в несколько слоёв прижата к артерии, скорее всего кровотечение остановится», — продолжил врач.

Сам отрезанный палец необходимо поместить в холод. В зимнее время для этого можно использовать снег или лёд, а летом — воспользоваться замороженными продуктами, например, из ближайшего магазина (если травма получена вами на улице). Таким образом палец получится сохранить до нескольких часов.

Кроме того, доктор порекомендовал не пить много воды до приезда скорой помощи.

«Нам важно не улучшить реологию (течение) крови настолько, чтобы кровотечение возобновилось», — заключил Павел Хорошев.

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Вирусолог Волчков: «Птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие»
30 января 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/Manjurul

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что птичий грипп является очень опасным, поскольку представляет собой потенциальное биологическое оружие.
Эксперт отметил, что из-за его опасности учёные мира относятся к вирусу с особой осторожностью.

«Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная настороженность. Его активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами. С коронавирусами работали на лайтовом уровне безопасности, что создало предпосылку вирусного побега. С птичьим гриппом никто так не работает. Все прекрасно понимают, что птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие», – пояснил в беседе с Газета.ру Волчков.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно.

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#вирусолог
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Подмосковный гематолог Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови
30 января 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Курение вейпа отрицательно влияет на свёртываемость крови. Об этом в эфире «Радио 1» заявила главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп. При этом она сослалась на лабораторные исследования.
«Во время применения вейпа в организм попадают вещества, которые отравляют клетки печени и сосудов. Из-за этого снижается потенциал свёртывания крови. Я это видела своими глазами. Если вечером человек долго курил вейп, утром у него по всему лицу и телу выступит сыпь. Это связано со снижением факторов свёртывания, и это подтверждено лабораторными исследованиями», – сказала собеседница «Радио 1».
По словам Аппалуп, снижение свёртываемости крови может, в свою очередь, привести к летальному исходу, если курильщик вейпа получит серьёзные травмы.
«Если у человека на фоне полного здоровья произойдёт токсическое снижение факторов свёртывания, то, когда он получит травму, какое-то повреждение, попадёт в аварию, это может вызвать фатальные последствия», – предупредила врач.
Аппалуп добавила, что длительное применение вейпа тотально отравляет кровь, и её компоненты становятся непригодными ни для самого человека, ни в том случае, если планирует стать донором.

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#кровь
#вейпы
#курение
#здравоохранение
#здоровье
#московская область
#подмосковье
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В Ленинском строительство поликлиники закончат к концу 2024 года
30 января 2024, 17:03

Фото: Константин Семенец

До конца года в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа завершат строительство поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, которые ведутся за счет инвестора, а также обсудил со строителями планы по вводу других объектов социальной инфраструктуры в жилом комплексе.

«Мы сегодня на большой строящейся поликлинике на 1 тыс. посещений в сутки, чтобы еще раз убедиться, что к концу года она будет сдана. Запрос на первичное звено огромный. Эта поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Важно чтобы все специалисты – и узкие, и общей практики, детские врачи были в достаточном количестве. <…> Для врачей, которые покупают здесь квартиры, строительная компания создает специальные условия приобретения, и у нас для них действуют программы поддержки», — поделился Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что новая поликлиника будет обслуживать 45 тысяч человек, из которых 13 тысяч — дети. в настоящий момент объект готов на 62%

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#строительство
#губернатор
#врачи
#дети
#поликлиника
#подмосковье
#ленинский городской округ
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МОНИКИ им Владимирского получил более 300 единиц лёгкого медоборудования
30 января 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 300 единиц лёгкого медицинского оборудования закупили для Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского в минувшем году, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В числе нового оборудования наркозно-дыхательные аппараты, офтальмологические лазеры, аппараты для УЗИ, эндоскопы и многое другое.

«Полученное оборудование используется в отделениях кардиохирургии, детской реанимации челюстно-лицевой хирургии, оперблоке, и интенсивной терапии и прочих», — рассказал глава МОНИКИ Константин Соболев.

Всего в прошлом году новым оборудование было оснащено более 20 отделений и филиалов клинического института. Медицинскую технику закупили в рамках областной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Флеболог Якушкин рассказал, как полностью избавиться от варикоза

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Диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение
#моники
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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Флеболог Якушкин рассказал, как полностью избавиться от варикоза
Флеболог Сергей Якушкин заявил, что варикоз нельзя вылечить при помощи лекарств
30 января 2024, 15:08

Фото: istock / Albina Gavrilovic

Терапевт Елена Малышева и флеболог Сергей Якушкин в эфире программы «Жить здорово!» рассказали, что варикоз нельзя полностью вылечить только с помощью препаратов.

«Таблетки варикоз не вылечат», — заверил флеболог.
Он пояснил, что больные вены необходимо удалять. По словам Якушкина, если не делать операцию, болезнь может дальше развиваться. Флеболог отметил, варикоз может провоцировать тромбофлебит и трофические язвы.



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«Тромб образовался, он может полететь вверх, поскольку к верху вены расширяются, и залететь в легкие, тогда у вас будет тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови, которая может привести к летальному исходу — прим. ред.)», — подытожила Малышева.
Ранее диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#болезнь
#больные
#терапевт
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Чат-ботом, принимающим жалобы перед записью к врачу, воспользовались 20 тыс жителей Подмосковья
30 января 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области жалобы пациента на самочувствие перед записью к врачу начал собирать чат-бот. Сервисом уже воспользовались более 20 тыс пациентов, рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.
Сервис доступен при записи к врачу по 12 специальностям. Это хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другие. С помощью искусственного интеллекта чат-бот анализирует полученную информацию и предлагает записаться к нужному специалисту.
«Мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на приём через чат-бот. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приёме врач видит симптомы. Это позволяет ему быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались более 20 тыс человек», – отметила Стригункова.
Сначала искусственный интеллект проведёт опрос и выяснит жалобы. Это может быть температура, головная боль, слабость. При необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты займет 2,5 минуты.

Оформить запись может в чат-боте в Telegram.

Стригункова добавила, что в Подмосковье продолжают внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения. Нейросеть уже помогает расшифровывать рентгеновские снимки, преобразует голос врача в текст и записывает результаты УЗИ-исследований в электронную медицинскую карту пациента.

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Диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение
Диетолог Янг: привычка высыпаться помогает снизить индекс массы тела
30 января 2024, 13:33

Фото: istock / vadimguzhva

Врач-диетолог Лиза Янг назвала качественный сон самым эффективным способом похудеть и оздоровить организм. Советы по похудению публикует журнал Eat This, Not That!.

Янг отметила, что у людей с нормальным индексом массы тела заболевания сердца, высокое давление и диабет развиваются реже, чем у тех, у кого этот индекс повышен.

Она уточнила, что точную индивидуальную норму может определить только врач. По словам Янг, если показатель ИМТ приближается к 30, это говорит о лишнем весе.

Чтобы этот показатель снизить, диетолог рекомендует заниматься спортом, сбалансировано питаться и пить много воды. Врач призвала избегать чипсы, мясные деликатесы, сухие завтраки и другие блюда быстрого приготовления.

Помимо этого, постепенно снизить индекс массы тела может здоровый сон. Янг утверждает, что при постоянном недосыпе человек начинает больше есть и меньше двигаться, что чревато набором веса. Диетолог подытожила, что полноценный сон влияет не только на самочувствие, но и на обмен веществ

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#сон
#врач
#диетолог
#заболевания
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Диетолог Стародубцева назвала мешающие похудеть продукты
Врач Стародубцева рассказала, что мучное и картофель мешают похудению
30 января 2024, 13:21

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Врач-диетолог Лилия Стародубцева назвала продукты, которые мешают похудеть. По мнению специалиста, для эффективной борьбы с лишним весом следует исключить из рациона мучное и картофель.
В разговоре с РИАМО диетолог и нутрициолог отметила, что перед тем, как начинать борьбу с лишними килограммами, важно определить причину их появления. Это может быть связано как с непониманием принципов здорового питания, так и с проблемами со здоровьем. Однако любой человек способен отказаться от вредных продуктов в своём меню и начать избавляться от лишнего веса.

Прежде всего, врач советует убрать из рациона хлебобулочные изделия с высоким содержанием пшеничной муки, картофель и белый шлифованный рис. По её словам, это тяжёлые для переваривания и усвоения продукты. Лишний вес свидетельствует о сложностях в работе желудочно-кишечного тракта и нарушениях желчеоттока. Поэтому диетолог советует также сократить употребление в пищу красного мяса.

Не стоит также употреблять рафинированный сахар и переработанные мясные продукты — колбасу, сосиски и так далее. Добавить же в рацион следует клетчатку и цельные крупы (пшено, гречку). Обязательно необходимо потреблять достаточное количество воды — не менее 30 миллилитров на килограмм веса в сутки, заключила Лилия Стародубцева.

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Невролог Цурина раскрыла причины плохого сна у ребёнка
30 января 2024, 12:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Невролог НИКИ детства Наталия Цурина назвала причины плохого сна ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила что бессонница у детей может появиться из-за неправильного климата в квартире.

«Необходимо следить за влажностью воздуха и температурой в квартире. Важно, чтобы в детской было не жарко. Идеальная температура для засыпания 22-23 градуса. Если ребёнок особенно чувствителен можно повесить специальные «блэкаут» шторы, которые полностью блокируют попадание света с улицы в комнату. В комнате не должно быть никаких дополнительных шумов. Детям постарше, уже после 3 лет, можно включать звуки природы или, если ребёнок не слишком впечатлительный, спокойные аудиокниги», — отметила завотделения реабилитации НИКИ детства Наталия Цурина.

Также невролог добавила, что на качество сна у детей влияют чрезмерная физическая, умственная или эмоциональная нагрузки. Также нормализовать режим сна у ребенка поможет запрет на использование гаджетов за два часа до отбоя и расслабляющие ванны.

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