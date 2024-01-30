Подмосковные хирурги спасли палец пятилетней девочке

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области коляска-трансформер перерубила палец пятилетней девочке. Происшествие случилось в поселке ВНИИССОК подмосковного г.о. Одинцово на улице Дружбы.
В воскресенье, 28 января, мама и папа возвращались с прогулки со своими двумя дочерьми. Коляска младшего ребёнка застряла в снегу и самостоятельно начала складываться. Родители попытались вытащить дочь из коляски, когда люлька сложилась и упала на колёса.
При этом конструкция нанесла травму правой руке пятилетней девочки, которая пыталась помочь родителям и младшей сестре. В результате ребёнку перерубило палец.
Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь и постарались облегчить пострадавшей девочке боль, приложив к руке снег. Медикам понадобились считанные минуты, чтобы прибыть на место происшествия и доставить ребёнка в ГБУЗ МОДКТОБ, где хирурги также оперативно приступили к операции. В результате врачам удалось пришить палец на место.
В настоящее время палец пятилетней девочке зафиксирован спицей. Кровоток по артериям восстановлен, а палец полностью сохранит жизнеспособность, рассказали в больнице.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, как действовать в таких ситуациях. По его словам, первым делом необходимо остановить кровотечение.
Так, толстый свитер или шапка в подобной ситуации не подойдут. Можно использовать платок, свернув его в несколько слоёв и плотно прижав к раненной конечности, посоветовал Хорошев.
Сам отрезанный палец необходимо поместить в холод. В зимнее время для этого можно использовать снег или лёд, а летом — воспользоваться замороженными продуктами, например, из ближайшего магазина (если травма получена вами на улице). Таким образом палец получится сохранить до нескольких часов.
Кроме того, доктор порекомендовал не пить много воды до приезда скорой помощи.
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При этом конструкция нанесла травму правой руке пятилетней девочки, которая пыталась помочь родителям и младшей сестре. В результате ребёнку перерубило палец.
В настоящее время палец пятилетней девочке зафиксирован спицей. Кровоток по артериям восстановлен, а палец полностью сохранит жизнеспособность, рассказали в больнице.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, как действовать в таких ситуациях. По его словам, первым делом необходимо остановить кровотечение.
«Чаще всего достаточно наложить плотную ткань, которая накроет кровеносный сосуд. Ткань должна быть не слишком толстой и не впитывать в себя очень много крови, чтобы было понятно — продолжается кровотечение или нет», — объяснил специалист.
Так, толстый свитер или шапка в подобной ситуации не подойдут. Можно использовать платок, свернув его в несколько слоёв и плотно прижав к раненной конечности, посоветовал Хорошев.
«В течении 10-15 минут, если плотная ткань в несколько слоёв прижата к артерии, скорее всего кровотечение остановится», — продолжил врач.
Сам отрезанный палец необходимо поместить в холод. В зимнее время для этого можно использовать снег или лёд, а летом — воспользоваться замороженными продуктами, например, из ближайшего магазина (если травма получена вами на улице). Таким образом палец получится сохранить до нескольких часов.
Кроме того, доктор порекомендовал не пить много воды до приезда скорой помощи.
«Нам важно не улучшить реологию (течение) крови настолько, чтобы кровотечение возобновилось», — заключил Павел Хорошев.
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Диана Аванесян