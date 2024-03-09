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В Роспотребнадзоре заявили о готовности России к новым инфекциям и вирусам

09 марта 2024, 21:17
Фото: istockphoto/angelp

Фото: istockphoto/angelp

Готовность к появлению новых вирусов и инфекций в России находится на высоком уровне. Опасные заболевания, в том числе «болезнь Х», регулярно обсуждаются медицинским и научным сообществом.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В сообщении указано, что на сегодняшний день готовность страны к борьбе с распространением опасных заболеваний находится на высоком уровне. Эффективно функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит». Также активно развивается сеть центров ПЦР, разработаны быстрые и технологичные отечественные системы тестирования.

Кроме того, российские специалисты разрабатывают новые вакцины, взаимодействуют с представителями других стран, чтобы быстро и эффективно распознавать возникающие угрозы и своевременно реагировать на них. Например, новая болезнь Х обсуждается научным сообществом на площадках известных форумов, конгрессов и конференций, чтобы противостоять распространению потенциально опасного заболевания.

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#вакцины
#болезнь
#страны
#специалисты
#заболевания
#пцр
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Американцы нашли в средствах против прыщей вещество, вызывающее рак
08 марта 2024, 18:17

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

В гигиенических средствах, которые люди используют против прыщей, американские исследователи обнаружили повышенный уровень вещества, которое становится канцерогеном. Об этом пишет Bloomberg.
«Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак», — написано в статье.
Лаборатория Valisure выяснила в ходе исследования, что средства для борьбы с прыщами от брендов Clearasil, Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, и Clinique включают в себя бензоилпероксид. По словам химиков, при высокой температуре, например, при хранении в душевой или ванной комнате, где жарко от воды и пара, бензоилперксид распадается до бензола.

А по данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, бензол — это натуральный компонент, который среди прочих входит в состав табачного дыма и бензина. В больших дозах он может спровоцировать появление лейкемии (рак крови).

Valisure отправила запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы отозвать гигиенические средства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген.

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#сша
#лаборатория
#рак
#гигиена
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Женское здоровье нужно ежегодно проверять с 18 лет, заявил врач Рябков
08 марта 2024, 16:01

Фото: iStock/demaerre

Ни для кого не секрет, что проходить обследование у врачей необходимо регулярно даже при условии, что у вас ничего не болит. В особенности тщательно необходимо следить за состоянием женского здоровья.
Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал в беседе с RT, каких врачей необходимо посещать каждой зрелой женщине.

«Ежегодный мониторинг здоровья женщинам нужно запускать примерно с 18 лет. Важно добавить, что проводить обследования и посещать врачей нужно независимо от того, есть ли у женщины жалобы и дискомфортные состояния», — уточнил Рябков.

По словам врача, в списке обследований у каждой женщины обязательно должен присутствовать акушер-гинеколог. Помимо УЗИ представительницам прекрасного пола необходимо регулярно проходить обследование шейки матки, а также сдавать анализы на инфекции.

Женщинам до 35 лет Рябков предложил ограничиться вышеперечисленными процедурами, а также не пренебрегать физической активностью и правильно питаться.

Дамам от 35 до 45 лет, по словам врача, также необходимо регулярно сдавать общий анализ крови, маммограмму, ЭКГ, рентген лёгких и денситометрию.

Женщинам старше 45 лет Рябков посоветовал ежегодно сдавать мазок Папаниколау. При помощи этого теста можно на ранних стадиях выявить образование предраковых и раковых клеток в шейке макти.

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#здоровье
#гинеколог
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Названы сладости, снижающие холестерин
Гастроэнтеролог Барегамян: Пастила и зефир могут снизить холестерин
07 марта 2024, 19:34

Фото: istockphoto.com/nata_vkusidey

Гастроэнтеролог, специалист по УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Щелково ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Парандзем Барегамян назвал полезными для здоровья пастилу и зефир.
Он отметил, что эти продукты могут способствовать снижению холестерина.

«Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре, — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Потребление пектина незначительно снижает уровень плохого холестерина в крови. Яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные», — пояснил в беседе с Газета.ру Барегамян.

По его словам, дневная норма пастилы без сахара — 50-100 г, а зефира — не более 30 г.

Ранее врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая заявила, что наиболее частое употребление фруктов, а также овощей способствует укреплению иммунитета ранней весной.

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#врачи
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#норма
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Врач Бурнацкая заявила о необходимости есть больше овощей после зимы
07 марта 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/Sarsmis

Врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая заявила, что наиболее частое употребление фруктов, а также овощей способствует укреплению иммунитета ранней весной.
«Сюда же можно отнести и употребление пробиотиков, которые повышают эффективность иммунной системы, секретируя антитела к вирусам и содержатся в кефире, кисломолочных продуктах. К правильному питанию можно отнести и ежедневное употребление витамина D», — добавила в беседе с «Известиями» Бурнацкая.

При этом, подчеркнула специалист, употреблять витамин D и пробиотики можно, только проконсультировавшись с врачом.

Ранее врач-терапевт Екатерина Терентьева заявила, что промокшие ноги могут стать причиной заболеваний, в том числе, грибковой инфекции.

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#овощи
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Врач Терентьева заявила об опасности промокших ног
07 марта 2024, 18:58

Фото: istockphoto.com/Zay Nyi Nyi

Врач-терапевт Екатерина Терентьева заявила, что промокшие ноги могут стать причиной заболеваний, в том числе, грибковой инфекции.
«Одно из распространенных заболеваний, связанных с промокшими ногами, — грибковые инфекции, такие как атлетическая стопа или онихомикоз (грибковое поражение ногтей). При появлении таких симптомов, как зуд, покраснение и шелушение, рекомендуется обратиться к врачу», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.

Она рекомендовала носить удобную и надёжно защищающую от влаги обувь, а если ноги всё-таки промокли, необходимо как можно скорее их высушить.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Этери Колесник заявила, что снижение потребление соли в пище благотворно влияет на состояние здоровья.

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В трёх подмосковных медучреждениях заработали новые рентген-аппараты
07 марта 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новые цифровые аппараты для рентгена начали работать в поликлинике №13 Балашихнской больницы, а также в Петровском подразделении Наро-Фоминской больницы. Кроме того, в тестовом режиме новый аппарат заработал во взрослой поликлинике №6 Химкинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На закупку рентген-аппаратов и ремонт кабинетов в Химках, Балашихе и Наро-Фоминске было направлено 57 млн рублей», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Она также напомнила, что в Московской области реализуется масштабная программа по замене аналоговой тяжёлой медицинской техники на цифровую. До конца года в медицинских учреждениях региона планируется обновить все рентгеновские аппараты, маммографы и флюорографы.

Цифровые аппараты обеспечивают более высокое качество изображения при сниженной лучевой нагрузке. Кроме того, снимки хранятся в цифровом формате и доступны врачу в любой момент.

Замена медицинской техники на современную в Московской области проводится по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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В Павловском Посаде открылась после капремонта поликлиника для взрослых и детей

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В Павловском Посаде открылась после капремонта поликлиника для взрослых и детей
07 марта 2024, 16:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Капитальный ремонт поликлиники №3 завершился в Павловском Посаде, медучреждение вновь открыто для пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Поликлиника в Павловском Посаде полностью преобразилась. Изменился не только облик здания. Здесь появились комфортные зоны ожидания приёма, удобная навигация. Работают кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов на льготные лекарства», — сказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она добавила, что на капитальный ремонт поликлиники было выделено 440 миллионов рублей.

Поликлиника обслуживает более 22 жителей округа, в том числе 5,6 тыс. детей. На время ремонта их перевели в другие поликлиники, однако теперь приём возобновился по прежнему адресу: город Павловский Посад, улица Ленина, дом №56.

Приём ведут 46 врачей, в числе которых терапевты, педиатры, а также узкопрофильные специалисты. С медперсоналом и пациентами пообщался глава Сергиево-Посадского округа Денис Семёнов.

«Поликлиника рассчитана на 200 взрослых и 150 детских посещений в смену. Я разговаривал с жителями — всем очень нравится новая поликлиника», — сказал Семёнов.
Он добавил, что благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в социальных учреждениях округа активно проводятся ремонтные работы.

Поликлиника оборудована новейшей диагностической техникой. Потоки больных разделены: пациенты с признаками ОРВИ не будут пересекаться с остальными.

«Поликлиника стала современной – очень удобная навигация, светлые кабинеты, удобные зоны ожидания. Спасибо всем, кто трудился здесь!» — поделилась одна из жительниц города.
Обновлённая поликлиника соответствует всем стандартам здравоохранения, благодаря этому получение медпомощи в округе стало более комфортным.

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#павловский посад
#поликлиника
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#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
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«Тридцать видов вреда»: Врачи рассказали, какие блюда вызывают опасные заболевания
BMJ: Употребление ультраобработанной пищи повышает риск развития 32 болезней
07 марта 2024, 15:35

Фото: istock / jenifoto

Ученые из США, Франции, Ирландии и Австралии провели исследование, в котором выяснили, что употребление ультраобработанных продуктов, таких как снеки, газировка и выпечка, связано с повышенным риском развития 32 болезней, включая рак. Об этом пишет BMJ.
Такая пища содержит много красителей, эмульгаторов и других добавок, а также много жиров и соли. Разумеется, такие продукты содержат мало клетчатки и витаминов.

Исследователи проверили показатели здоровья практически у десяти миллионов пациентов за последние три года. Оказалось, что потребление ультраобработанной пищи связано с увеличением риска разных заболеваний.

От такой еды развиваются сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, ожирение, тревога и психические отклонения и множество других болезней.

Ранее врач назвала категории людей, которым противопоказано интервальное голодание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
#продукты
#исследование
#пища
#заболевания
#еда
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Аллерголог Сорокина рассказала как «выжить» 8 марта
Аллергия на 8 марта: врач НИКИ детства Элла Сорокина рассказала как пережить этот день
07 марта 2024, 14:47

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подарок в виде цветов и конфет может быть опасными из-за риска тяжелой аллергической реакции. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Основная причина возникновения аллергии на цветы — это сильный запах и большое количество обильной легкой пыльцы, которая мгновенно поднимается в воздух и оседает везде. Поэтому не стоит дарить гиацинты, крокусы, примулу, мимозу. Опасность представляют также астры, хризантемы, гипсофила, ромашки. Кроме того, есть растения с сильным запахом, которые могут вызвать не аллергию, а головную боль, особенно если их разместить в закрытом помещении: это лилии, каллы, сирень, герань», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Элла Сорокина.

Кроме этого, она подчеркнула, в подарок лучше дарить нарциссы, тюльпаны и кустовые розы. Эти цветы благодаря своей тяжелой пыльце, которая не сильно разносится, являются наиболее безопасными. Также можно подарить орхидею, суккуленты и декабрист - эти цветы не имеют пыльцы и запаха, что будет идеальным подарком для аллергика.

Стоит отметь, что при покупке конфет стоит избегать сладости с больным содержанием красителем, трансжирами, орехами заменителями какао-масла.

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