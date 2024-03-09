В Роспотребнадзоре заявили о готовности России к новым инфекциям и вирусам

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Готовность к появлению новых вирусов и инфекций в России находится на высоком уровне. Опасные заболевания, в том числе «болезнь Х», регулярно обсуждаются медицинским и научным сообществом.
Кроме того, российские специалисты разрабатывают новые вакцины, взаимодействуют с представителями других стран, чтобы быстро и эффективно распознавать возникающие угрозы и своевременно реагировать на них. Например, новая болезнь Х обсуждается научным сообществом на площадках известных форумов, конгрессов и конференций, чтобы противостоять распространению потенциально опасного заболевания.
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Александр Бойцов