Новый вирус на Пхукете: риски эпидемии и о чем предупредили россиян

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На Пхукете свирепствует новый неопознанный вирус: инфицированные жалуются на сильный кашель и высокую температуру. Симптомы заболевания также замечают вернувшиеся с курорта путешественники. О чем предупреждают российских туристов и как защититься от эпидемии, расскажет редакция «Радио 1».
Новый вирус на Пхукете, симптомы
Необычное инфекционное заболевание, с которым столкнулись туристы тайского острова Пхукет может оказаться коронавирусом, коклюшем или лихорадкой, передает портал «Shot». Заболевшие жалуются на кашель, высокую температуру, слабость. Противовирусные препараты не облегчают симптомы болезни, которые длятся на протяжении нескольких недель.
Как не заразиться?
Вирус в настоящее время не исследован, и до этого момента, врачи советуют следовать нескольким правилам, которые позволят предотвратить заболевание.
- Самый распространённый совет от докторов – вакцинация. Прививки следует сделать от гриппа и от коклюша. Однако этот способ подойдет тем, кто планирует поездку не позднее, чем через месяц.
- Нужно стараться избегать мест скопления людей, закрытых многолюдных помещений.
- Необходимо соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки, не прикасаться к лицу, не употреблять в пищу грязные фрукты или другие продукты, которые лежат на прилавках не в целостных упаковках.
- Если среди симптомов сильный непроходящий кашель, высокая температура и лихорадка – следует немедленно обратиться к врачу.
Роспотребнадзор оценил риски завоза вируса в РоссиюВероятность завоза лихорадки в Россию исключена, сообщает Роспотребнадзор. Однако отметим, что речь идет о лихорадке Денге. О новом вирусе в Пхукете ведомство подробностей не привело.
Вспышка вирусов в Тайланде и на Шри-Ланке
В июне 2023 года СМИ писали о распространении опасного вируса «чикунгуньи». К его симптомам относилась лихорадка, озноб, сухой кашель, мышечная боль. Однако несмотря на опасения врачей, эпидемии удалось избежать.
О массовом заболевании лихорадкой на Шри-Ланке сообщил телеграм-канал «Mash».
Число зараженных превысило несколько десятков, больше всего заболевших в Коломбо. В Роспотребнадзоре прежде прокомментировали ситуацию и заявили, что ведомство мониторит ситуацию по случаям выявления лихорадки в Рио-де-Жанейро.
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Анастасия Хохлова