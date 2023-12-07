В России не распространилась микоплазменная инфекция

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Микоплазменная инфекция сошла на нет, ей не дали распространиться в стране.
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По данным Поповой, сейчас можно встретить единичные случаи микоплазменной инфекции, но о массовом распространении речи не идёт.
Заболеваемость имеет циклический характер, подъёмы проходят каждые 3-7 лет. Основными симптомами заболеваниями являются: лихорадка, кашель, головная боль, тяжесть при дыхании. Поставить точный диагноз можно только в лабораторных условиях.
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«Первый случай мы увидели в конце сентября к середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет. Мы не даем распространиться инфекции», — сообщила Анна Попова.
«Все меры, которые использовали или применялись, и будут использоваться, эффективны», —сказала Анна Попова.Микоплазменная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании. Болезнь может передать бессимптомный носитель. Заразность инфекции ниже, чем у гриппа или COVID-19.
Заболеваемость имеет циклический характер, подъёмы проходят каждые 3-7 лет. Основными симптомами заболеваниями являются: лихорадка, кашель, головная боль, тяжесть при дыхании. Поставить точный диагноз можно только в лабораторных условиях.
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Мария Фирсова