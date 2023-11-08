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В России выявлено 10 случаев заражения новым подвидом COVID-19 «Пирола»

08 ноября 2023, 12:37
Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

На текущий момент в России выявлено 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Об этом сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель ведомства также добавила, что следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Первые случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Пирола» (BA.2.86) были выявлены во Франции. К концу августа 2023 года эпизоды заражения были зафиксированы в Дании, США, Великобритании, Израиле, а также в странах на юге африканского континента.


После этого Всемирная организация здравоохранения взяла этот подвид заболевания под наблюдение. Выяснилось, что данная модификация коронавируса имеет ряд мутаций, которая делает ее более заразной.

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#болезнь
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Врач Эдингер рекомендовал «питание арктического солдата» зимой
06 декабря 2023, 19:09

Фото: istockphoto.com/karandaev

Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер заявил, что в зимний период времени очень полезна диета «арктического солдата», заключающаяся в употреблении красного мяса, а также сала.
«В плане питания могу посоветовать великолепную модель. У этой «диеты» есть свое название — питание арктического солдата. Первое, что её характеризует — повышенная калорийность. Рекомендуется есть такие продукты, как яйца, сало и красное мясо. Последние два раньше считались откровенно вредными, но сейчас появилось много научных публикаций, доказывающих обратное. При определенных условиях — таких, как суровая зима, например — такая пища может быть очень полезна и даже необходима», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Кроме этого, он отметил, что зимой рекомендуются витаминно-минеральные комплексы, содержащие витамины А, К2, Е, D3, С и В. Также нашему организму в зимний период необходимы такие микроэлементы, как Селен, Железо, Цинк, Медь и органический Йод.

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#продукты
#зима
#мясо
#питание
#витамины
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Мясников: Взрослым рекомендуется потребление 15 мкг витамина D
06 декабря 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/Yulia Gusterina

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что взрослым людям для поддержания хорошего здоровья необходимо употреблять 15 мкг витамина D в день.
По его словам, в зимний период, характеризующийся недостаточным количеством солнечного света, вовсе не обязательно пить специализированные витамины, а можно есть продукты, его содержащие.

«Ещё в 2010 году Институт медицины, который сейчас называется «Национальная медицинская академия», опубликовал отчёт, где были указаны рекомендации по потреблению кальция и витамина D. Там указано, что детям от одного года до 18 лет и взрослым вплоть до 70 лет  рекомендуется потребление 15 мкг витамина D в день. <…> Необязательно пить именно добавки и препараты с витамином D. Можно просто есть продукты с его содержанием» – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#врач
#рекомендации
#витамины
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В Подмосковье станет доступнее медицинская помощь детям с инфекционными заболеваниями
06 декабря 2023, 16:31

В Домодедовской больнице открыли детский кабинет инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там будут оказывать медицинскую помощь детям с хроническими вирусными гепатитами В и С, герпесвирусной, стрептококковой инфекцией и другими заболеваниями.
«Цель открытия кабинета – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению по профилю «инфекционные болезни». В кабинете будет принимать врач инфекционист-педиатр Домодедовской больницы, доцент кафедры инфекционных заболеваний МОНИКИ Анна Ушакова. При необходимости специалист направит ребёнка на дообследование, назначит схему реабилитационного лечения», – уточнил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов
Попасть на приём в кабинет инфекционных заболеваний можно по направлению лечащего врача ребёнка. Получить амбулаторную консультативную помощь смогут юные жители Домодедова, Видного, Подольска, Ступина, Каширы и Серебряных Прудов.

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#инфекция
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Врач предупредила женщин об опасности одной популярной предновогодней привычки
Врач Ладыгина: стремление похудеть к Новому году нарушает работу печени и ЖКТ
06 декабря 2023, 15:25

Фото: istock / puhimec

Стремление похудеть к Новому году может быть опасно для здоровья печени и желудочно-кишечного тракта. Об опасности предновогодних диет предупредила врач-терапевт Екатерина Ладыгина в интервью «Ленте.ру».

Врач отметила, что резкое похудение это всегда стресс для организма, что чревато уязвимостью к вирусам и болезням. Кроме того, из-за быстрой потери веса могут обостриться хронические заболевания.

Она заявила, что в первую очередь от быстрого похудения страдают почки, так как из-за потери веса они лишаются каркаса и могут опуститься на уровень таза. 

«Быстрое похудение может нарушить работу желудочно-кишечного тракта: ухудшить работу печени, желчного пузыря, спровоцировать образование в нем камней. Может произойти сбой и в работе кишечника, что вызовет запоры или диарею», — предупредила терапевт.
Кроме того, если диета несбалансирована, то может возникнуть нехватка витаминов и микроэлементов, что отражается на качестве кожи, волос и ногтей. 

Ладыгина подытожила, что стоит быстро снижать вес. По врача словам, лучше всего для организма — знать меру, всего, правильно питаться, и худеть постепенно, без стресса для здоровья.

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#диета
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В Московской области назвали победителей конкурса «Народный доктор»
06 декабря 2023, 15:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Победителями подмосковного конкурса «Народный доктор» стали врач-психиатр Психиатрической больницы №5 Ольга Сиволдаева и врач-анестезиолог-реаниматолог Подольского роддома Татьяна Ляпина. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Голосование проходило на портале «Добродел». Жители региона выбирали лучшего детского и взрослого врача любой специальности. 
«Ежегодно мы проводим голосование по определению лучших детского и взрослого врача по мнению жителей региона. В этом году в конкурсе участвовали более 25 тыс медицинских специалистов», – рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова
Народное голосование проводилось с 7 октября по 6 ноября. Победители получат денежные призы. 
 
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Врач Иванов озвучил срок инкубационного периода у микоплазменной пневмонии
Врач Иванов: Инкубационный период может растягиваться на месяц
06 декабря 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/dragana991

Врач Роман Иванов заявил, что срок инкубационного периода у микоплазменной пневмонии составляет обычно две недели, однако может растянуться на месяц.
«В целом у атипичных пневмоний отмечается более лёгкое течение с менее выраженной симптоматикой. Кроме того, при микоплазменной пневмонии на коже может появиться сыпь. В клинической картине могут преобладать жалобы на расстройство пищеварения, ноющие боли в мышцах, головную боль и нарушение сна», — добавил в беседе с RT Иванов.

По его словам, осложнения после болезни могут возникнуть у людей, имеющих хронические заболевания, болезни сердца, сахарный диабет, артериальную гипертензию, вирусные гепатиты, бронхит, иммунодефицитное состояние. При этом, при своевременном обращении к врачу в большинстве случаев серьёзных негативных последствий заболевания нет.

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#врач
#пневмония
#болезни
#заболевания
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Врач Тимаков: Уязвимые перед микоплазменной инфекцией – курильщики и беременные
06 декабря 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/Andrey Zhuravlev

Врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков заявил, что наиболее уязвимыми перед микоплазменной инфекцией являются курильщики, беременные женщины, а также люди со сниженным иммунитетом или гормональными сбоями, пожилые.
«Если выявлен случай микоплазменной инфекции в коллективе или подозрение на неё, то коллектив нужно сажать на карантин и проводить дополнительные исследования. При подозрении на длительный кашель, на частые заболевания, на изменения со стороны респираторного тракта можно сдать мазки на микоплазменную инфекцию для того, чтобы её пролечить», — добавил в беседе с RT Тимаков.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказывал, что микоплазменная инфекция – типичная история для России. В беседе с «Радио 1» он отмечал, что всплеска заболеваний нет, а ажиотаж вокруг заболевания подогрет средствами массовой информации.

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#инфекция
#врач
#симптомы
#пневмония
#заболевания
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Иммунолог Продеус развеял миф о нашумевшей микоплазменной пневмонии
06 декабря 2023, 14:01

Фото: IStock/gpointstudio

Отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зарегистрированы в России. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что заболевание выявили на фоне роста заражения в ряде зарубежных стран.
Однако врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, что микоплазменная инфекция – типичная история для России. В беседе с «Радио 1» он отметил, что всплеска заболеваний нет, а ажиотаж вокруг заболевания подогрет средствами массовой информации.
«Микоплазма по сути – это бактерия, микоплазменная инфекция и микоплазменная пневмония – это поражение лёгких. ОРВИ по определению — это респираторная вирусная инфекция, которая затрагивает в основном верхние дыхательные пути и проявляется в виде больного горла, заложенного носа, соплей. Когда мы говорим о микоплазменной пневмонии, то основным местом поражения являются лёгкие, и вся клиника строится на том, что лёгкие плохо дышат. Ничего нового здесь вообще не появилось, такие случаи встречаются постоянно», — отметил специалист.
Андрей Продеус подчеркнул, что при микоплазменной пневмонии наблюдается сухой и длительный кашель. Часто заболевание встречается среди детей и подростков. Однако выявить заболевание помогут только анализы в платной клинике или во время обследования уже после госпитализации.

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Названы проявляющиеся у молодых людей симптомы болезни Альцгеймера
Daily Express: странное поведение у молодых людей может быть признаком деменции
06 декабря 2023, 13:23

Фото: istock / Marjan_Apostolovic

Несмотря на устойчивое мнение, болезнь Альцгеймера может развиваться не только у пожилых людей. Об этом заявил специалист британского Общества Альцгеймера Джеймс Уайт. О симптомах заболевания, которые проявляются у людей до 65 лет, он рассказал изданию Daily Express.
Болезнь Альцгеймера обычно выявляют у людей зрелого возраста, но ее симптомы могут проявляться у молодых людей., отметил эксперт. Уайт заявил, что первым признаком расстройства личности может быть странное поведение и проблемы с настроением.

Специалист объяснил, что сложности с ранней диагностикой появляются из-за того, что эти неочевидные симптомы свидетельствуют о проблемах в семье, на работе или стрессом. 

Кроме того, руководитель отдела знаний Общества Альцгеймера Тим Бинланд добавил, что серьезными симптомами могут также стать проблемы с координацией и равновесием, нарушения походки и нарушения зрения и речи.

Специалисты обратили внимание, что болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, но можно снизить темп ее развития облегчить жизнь человеку, вовремя диагностировав заболевание. 

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