В России выявлено 10 случаев заражения новым подвидом COVID-19 «Пирола»

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На текущий момент в России выявлено 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Пирола». Об этом сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель ведомства также добавила, что следует ожидать его распространения в стране в ближайшее время, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Первые случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Пирола» (BA.2.86) были выявлены во Франции. К концу августа 2023 года эпизоды заражения были зафиксированы в Дании, США, Великобритании, Израиле, а также в странах на юге африканского континента.
После этого Всемирная организация здравоохранения взяла этот подвид заболевания под наблюдение. Выяснилось, что данная модификация коронавируса имеет ряд мутаций, которая делает ее более заразной.
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Первые случаи заболевания новым вариантом коронавирусной инфекции «Пирола» (BA.2.86) были выявлены во Франции. К концу августа 2023 года эпизоды заражения были зафиксированы в Дании, США, Великобритании, Израиле, а также в странах на юге африканского континента.
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Александр Бойцов