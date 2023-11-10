В Совете Федерации поддержку материнства в Подмосковье назвали лучшей в стране

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
На парламентских слушаниях в Совете Федерации практику Московской области по поддержке материнства назвали одной из лучших в стране. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
С начало года в рамках проекта «Наша женская консультация» в Московской области модернизируют женские консультации, создавая наиболее комфортные условия для беременных женщин.
Кроме этого, специалист, которого закрепляют за пациенткой, помогает записываться на скрининг и прием к врачу, а также напоминает о визитах в консультацию.
Стоит отметить, что до конца года все женские консультации начнут работать по такому единому стандарту.
Читайте также:
45 тысяч подмосковных льготников получили новые социальные выплаты
В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот
В Подмосковье увеличат зарплату ведущим тренерам и спортсменам на 40%
«Мы стараемся не только строить новые объекты здрава, но и модернизировать действующие. <…> в этом году запустили проект «Наша женская консультация», чтобы еще лучше позаботиться о будущих мамах, повысить качество профильной медпомощи. Безусловно, ремонт, обстановка, оборудование играют важную роль. Но, помимо этого, мы внедряем единый стандарт работы – индивидуально сопровождаем каждую женщину сразу после того, как она становится на учёт по беременности», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что до конца года все женские консультации начнут работать по такому единому стандарту.
Читайте также:
45 тысяч подмосковных льготников получили новые социальные выплаты
В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот
В Подмосковье увеличат зарплату ведущим тренерам и спортсменам на 40%
Мира Полтева