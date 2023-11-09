В Подмосковье увеличат зарплату ведущим тренерам и спортсменам на 40%

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В Московской области повысят оклад в региональных центрах подготовки по индивидуальным олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Одной из основных задач в Подмосковье является развитие массового спорта и спорта высших достижений.
Кроме этого,по всей области идет активная работа по модернизации ФОКов и спорткомплексов. Также строятся катки и спортплощадки, благодаря которым жители могут заниматься спортом в удобное для себя время.
Стоит отметить, что в 2024 году лучшим спортшколам региона выделят субсидии на обновление материально-технической базы.
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«<…> За последние 10 лет спортсмены региональных центров подготовки завоевали более 6,8 тыс. медалей, в том числе 156 на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Благодаря им Подмосковье занимает лидирующие позиции на соревнованиях различного уровня. Мы <…> приняли решение со следующего года на 40% увеличить им зарплату. Изменения коснутся 562 спортсменов и более 200 тренеров», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что в 2024 году лучшим спортшколам региона выделят субсидии на обновление материально-технической базы.
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Мира Полтева