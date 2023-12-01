В ВОЗ прокомментировали ситуацию с распространением ВИЧ в Европе

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Европа является регионом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором наблюдается самая быстрая эпидемия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в мире. В то же время, здесь доступны все имеющиеся средства для борьбы с этим опасным заболеванием.
Клюге также добавил, что благодаря достижениям медицины люди, у которых обнаружен ВИЧ, могут прожить долгую и здоровую жизнь, получая надлежащее лечение, и не передавать вирус другим. Специалист призвал в наступающем году всех — от политиков до представителей сектора здравоохранения — выступить за принятие соответствующих мер и вовлекать население в программы по защите от ВИЧ.
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Александр Бойцов