В Подмосковье снизился показатель заболеваемости ВИЧ

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизился на 7,4% за три года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области уделяется особое внимание лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.
Кроме этого, врач отметил, что каждый обязательно должен знать правила,чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, а также что делать в случае обнаружения ВИЧ.
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«В Московской области в этом году сохраняется тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. За последние 3 года показатель заболеваемости снизился на 7,4%.Все больше людей, живущих с ВИЧ, получают эффективное и самое современное лечение. Человек, живущий с ВИЧ и своевременно начавший получать антиретровирусную терапию, сохраняет не только качество жизни, но и ее продолжительность <…>», - подчеркнул главврач центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
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Мира Полтева