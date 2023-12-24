В Японии объяснили прекращение продаж популярного антибиотика

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Решение японской фармакологической компании Astellas о прекращении продаж антибиотика джозамицина (вильпрафена) не только в России, но и на мировом рынке было принято еще в 2020 году и никак не связано с ситуацией вокруг Украины. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы компании.
В компании утверждают, что в 2020 году после согласования с организацией уведомление об этом выпустил и Минздрав России. Сообщается, что не все виды этого антибиотика прекратят выпускаться в продажу в следующем году.
Напомним, японская фармацевтическая компания решила снять производство антибиотика Вильпрафен в России. Отмечается, что запасов Вильпрафена в больницах хватит примерно на 6 месяцев.
Данный препарат назначают больным с инфекциями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, кожных инфекциях и иных болезнях.
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Напомним, японская фармацевтическая компания решила снять производство антибиотика Вильпрафен в России. Отмечается, что запасов Вильпрафена в больницах хватит примерно на 6 месяцев.
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Екатерина Коршунова