Велнес-мастер раскрыла россиянам пользу от медитации

11 мая 2026, 16:25

Велнес-мастер Алексина: медитация помогает переключить нервную систему

Современный темп жизни заставляет организм постоянно находиться в режиме мобилизации, что незаметно истощает внутренние ресурсы и мешает полноценно отдыхать. Древние телесно-ориентированные практики предлагают выход из этого круга — не через подавление тревоги, а через естественное, физиологически обоснованное восстановление баланса. Их эффективность основывается на одновременной работе с телом, дыханием и вниманием — трех ключевых элементах субъективного благополучия.





Как рассказала RuNews24.ru велнес-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Ольга Алексина, йога помогает мягко переключить нервную систему в парасимпатический режим восстановления. При нем тело расслабляется, а ум успокаивается.





«Через асаны и мягкую растяжку уходят физические и эмоциональные зажимы. Концентрация на дыхании помогает отпустить поток мыслей и вернуться в состояние «здесь и сейчас». Дыхательные практики насыщают организм кислородом и способствуют внутреннему балансу. А такие форматы, как Шавасана, йога-нидра и инь-йога, дают глубокое расслабление, поддерживают физическое и эмоциональное состояние и помогают мягче реагировать на стресс», — прокомментировала собеседница.



