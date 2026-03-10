Бесплатные экскурсии, занятия в бассейне, танцы, йога и творческие курсы: социальная карта жителя МО. Что дает и как оформить?
Социальная карта жителя Московской области полезна не только для поездок на общественном транспорте. Она помогает сэкономить на проезде, получить скидки в магазинах и аптеках, а также облегчает доступ к различным услугам. В материале «Радио 1» расскажем, кто может получить карту, как и где ее оформить и что она дает владельцу.
Что такое социальная карта жителя ПодмосковьяСоциальная карта жителя Московской области (СКМО) — это пластиковая карта с именем владельца. Она позволяет бесплатно ездить на общественном транспорте и получать скидки. Проект существует с 2005 года и уже 20 лет помогает людям.
Кому выдают социальную карту жителя Московской областиСоциальную карту жителя Московской области получают только те, кто имеет постоянную прописку в регионе. Временная регистрация не подходит. На неё могут рассчитывать:
- Пенсионеры и предпенсионеры — женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет;
- Ветераны труда, военной службы и боевых действий;
- Участники Великой Отечественной войны;
- Люди с инвалидностью, дети-инвалиды и их родители;
- Почетные доноры СССР и России;
- Пострадавшие от радиации;
- Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;
- Многодетные семьи.
Как оформить социальную картуЧтобы получить социальную карту жителя Московской области, соберите необходимые документы:
- паспорт;
- СНИЛС;
- полис ОМС;
- свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
- документы, подтверждающие льготы (например, удостоверение ветерана, пенсионное удостоверение или справка об инвалидности).
Оформить карту можно в удобном МФЦ или Минсоцзащите. Для этого:
1. Запишитесь на прием по телефону или через портал госуслуг.
2. В назначенный день приходите с документами.
3. Напишите заявление на получение социальной карты.
4. Получите расписку-уведомление от сотрудника.
5. Ждите изготовления карты — это займет до 16 рабочих дней. Уведомление придет по СМС или на электронную почту.
6. Заберите карту в МФЦ или Минсоцзащите, показав паспорт и расписку-уведомление. Если есть пенсионное удостоверение, тоже принесите его.
Также можно подать документы онлайн через «Госуслуги Московской области». Войдите в личный кабинет и заполните заявление в разделе «Выдача, замена и прекращение действия социальных карт». Готовую карту заберете в отделении МФЦ или Минсоцзащиты. Каждый владелец получает её с заранее настроенными льготами в зависимости от категории граждан. Иногда власти расширяют права разных групп льготников.
Какие льготы и скидки даёт карта жителя Подмосковья в 2026 годуСоциальная карта Московской области (СКМО) предлагает несколько преимуществ:
Скидки в магазинах
С 2015 года в Подмосковье действует акция «Социальная скидка». Владельцы СКМО могут получать скидки от 3 до 13% в крупных магазинах и супермаркетах. Они также доступны в обувных салонах и магазинах товаров для дома. Условия и время действия скидок устанавливает сам магазин. Чтобы воспользоваться льготой, нужно показать социальную карту на кассе. Если за покупками пришел кто-то другой, он должен иметь паспорт и доверенность.
Скидки в аптеках
В аптечных сетях Подмосковья владельцы СКМО могут получить скидку на лекарства от 3 до 5%. Это касается как необходимых медикаментов, так и обезболивающих, противовирусных препаратов, витаминов и гигиенических средств. Хотя экономия небольшая, она может быть полезной для тех, кто часто покупает лекарства.
Программа «Активное долголетие»
Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 автоматически становятся участниками программы «Активное долголетие». Они могут бесплатно посещать экскурсии, занятия в бассейне, танцы, йогу, скандинавскую ходьбу и творческие курсы. Для участия нужно предъявить социальную карту. Работник клуба сканирует карту, и отметка о посещении появляется в системе.
Проезд в общественном транспорте по социальной карте ПодмосковьяДержатели карты могут бесплатно ездить не только по Подмосковью, но и в Москве. В МО можно пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями, пригородными электричками и МЦД. В Москве проезд бесплатен на тех же видах транспорта, а также в поездах МЦК. Однако право на бесплатный проезд зависит от категории льготника. Например, опекуны или приемные родители могут ездить бесплатно на любом общественном транспорте в Подмосковье, но в Москве — только в метро и МЦК.
Как активировать и пополнить социальную карту ПодмосковьяАктивировать социальную карту жителя Московской области для проезда можно один раз в год в кассе пригородного сообщения на вокзале, приложив карту к терминалу. Для проезда в наземном транспорте Подмосковья достаточно приложить карту к валидатору, если право на льготу уже оформлено. СКМО возможно пополнить через Сбербанк Онлайн (приложение или сайт), банкоматы, терминалы самообслуживания, а также на портале Госуслуг, в кассах метрополитена и через мобильные приложения (например, «Тройка» или «Метро Москвы»). Комиссия обычно не взимается.
Проверка баланса, блокировка и восстановление социальной карты
Баланс
Чтобы проверить баланс и разблокировать свою социальную карту жителя Московской области, сначала зайдите на сайт госуслуг Московской области и войдите в личный кабинет. Там найдите раздел «Проверка остатка по транспортным картам» и введите номер своей карты, чтобы увидеть текущий баланс. Можно также воспользоваться мобильным приложением «Транспорт Подмосковья»: установите его, войдите с помощью аккаунта госуслуг и посмотрите баланс прямо там. Ещё вариант — терминалы оплаты крупных банков вроде Сбербанка: выберите проверку баланса и введите номер карты. А если хотите проконсультироваться устно, позвоните на горячую линию транспортного оператора Московской области.
Блокировка
Теперь о разблокировке. Карта может оказаться заблокированной по разным причинам: потеря, поломка или неправильное использование. Решается это просто: заходите снова на сайт госуслуг Московской области и подавайте заявление на восстановление или разблокировку карты. Или сходите в ближайший МФЦ, возьмите паспорт и напишите заявление на восстановление карты. Наконец, позвонить оператору тоже хорошая идея: звоните по номеру телефона, указанному на официальном портале, расскажете о ситуации и получите консультацию или помощь дистанционно. Следуя этим простым шагам, вы легко проверите баланс и снимете любые ограничения с вашей социальной карты.
Восстановление
Нужно помнить, что карта действует пять лет. После этого необходимо перевыпустить ее бесплатно. Для этого нужно прийти с паспортом и старой картой в МФЦ, отделение Минсоцзащиты или подать заявление через «Госуслуги». Новую карту выдадут в тот же день. Если нужно перевыпустить карту из-за изменения льготного статуса или личных данных, процесс займет до 16 рабочих дней. Услуга также бесплатная. Потребуются паспорт, старая карта и документ, подтверждающий изменения, например, свидетельство о браке с новой фамилией.
Если владелец потерял или повредил карту, перевыпуск будет платным. В 2025 году госпошлина составляет 90,5 руб. Заявление можно подать в МФЦ или на портале госуслуг. Для перевыпуска нужны паспорт, квитанция об оплате и старая карта, если она повреждена. Старую карту заблокируют, а новую выдадут в течение 16 дней. В это время льготник может использовать временный билет для бесплатного проезда.