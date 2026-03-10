10 марта 2026, 14:05

Фото: iStock/Iana Pronicheva

Социальная карта жителя Московской области полезна не только для поездок на общественном транспорте. Она помогает сэкономить на проезде, получить скидки в магазинах и аптеках, а также облегчает доступ к различным услугам. В материале «Радио 1» расскажем, кто может получить карту, как и где ее оформить и что она дает владельцу.





Содержание Что такое социальная карта жителя Подмосковья Кому выдают социальную карту жителя Московской области Как оформить социальную карту Какие льготы и скидки даёт карта жителя Подмосковья в 2026 году Проезд в общественном транспорте по социальной карте Подмосковья Как активировать и пополнить социальную карту Подмосковья Проверка баланса, блокировка и восстановление социальной карты

Что такое социальная карта жителя Подмосковья

Кому выдают социальную карту жителя Московской области

Пенсионеры и предпенсионеры — женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет;

Ветераны труда, военной службы и боевых действий;

Участники Великой Отечественной войны;

Люди с инвалидностью, дети-инвалиды и их родители;

Почетные доноры СССР и России;

Пострадавшие от радиации;

Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;

Многодетные семьи.

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Как оформить социальную карту

паспорт;

СНИЛС;

полис ОМС;

свидетельство о рождении для детей до 14 лет;

документы, подтверждающие льготы (например, удостоверение ветерана, пенсионное удостоверение или справка об инвалидности).

Оформить карту можно в удобном МФЦ или Минсоцзащите. Для этого:

Какие льготы и скидки даёт карта жителя Подмосковья в 2026 году

Скидки в магазинах

Скидки в аптеках

Программа «Активное долголетие»

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Проезд в общественном транспорте по социальной карте Подмосковья

Как активировать и пополнить социальную карту Подмосковья

Фото: iStock/Lari Bat

Проверка баланса, блокировка и восстановление социальной карты

Баланс

Блокировка

Восстановление