Вирусолог Малинникова: Заболеваемость COVID-19 на одном уровне с другими ОРВИ

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Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила, что сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией остаётся на том же уровне, что и другими респираторно-вирусными инфекциями.
Она пояснила, что такая ситуация сложилась благодаря мутациям вируса COVID-19.
Она отметила, что в сезон подъёма заболеваемости может помочь вакцина, которая, несмотря на снижение своей эффективности, может облегчить состояние в случае заражения, а также меры предосторожности, в том числе, масочный режим.
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«Тем не менее надо понимать, что у нас остаются группы риска, у которых эта инфекция может протекать тяжело. К группам риска относятся люди старше 60 лет, люди с ожирением, люди с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, с различными иммунодефицитами, а также дети и беременные», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Малинникова.
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Мелисса Тимофеева