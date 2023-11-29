Во Франции паук-волк отложил яйца под кожей британца

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Паук-волк отложил свои яйца под кожу британца, отдыхающего во Франции.
BBC News сообщает, что ЧП случилось, когда Колин Блейк из Нортумберленда и его жена поехали в круиз. Они планировали отпраздновать 35-летие свадьбы. Во время поездки один из пальцев мужчины на ноге распух и побагровел. Корабельный врач сказал, что отек появился из-за укуса паука-волка.
Блейк считает, что паук укусил его, когда он и его супруга обедали на свежем воздухе в Марселе. Палец вскрыли и обнаружили в гное паучьи яйца. Вернувшись в Британию, мужчина прошёл курс антибиотиков.
Биолог Сара Гудакр из Университета Ноттингема сомневается в правильности диагноза, ведь в Европе нет пауков, которые способны прокусить кожу человека. Также пауки-волки не откладывают яйца под кожу. Они их прячут в специальном коконе на их брюшке.
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Блейк считает, что паук укусил его, когда он и его супруга обедали на свежем воздухе в Марселе. Палец вскрыли и обнаружили в гное паучьи яйца. Вернувшись в Британию, мужчина прошёл курс антибиотиков.
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Мария Фирсова