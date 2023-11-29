Подмосковные врачи удалили гигантскую миому женщине, не обращавшейся к медикам 7 лет

Фото: Минздрав МО
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства удалили гигантскую опухоль женщине, не обращавшейся к медикам семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 48-летняя пациентка с объёмным образованием в брюшной полости. Её живот был увеличен до размеров, соответствующих сроку беременности 24-26 недель. Этот симптом женщина впервые заметила ещё семь лет назад, но за медицинской помощью обращаться не стала.
Сейчас пациентка уже выписана. Врачи напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога как минимум раз в год даже при отсутствии жалоб.
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«Было сложно уточнить диагноз, так как МРТ пациентка делать отказывалась. В ходе операции мы выявили гигантскую миому. Из-за нарушения кровообращения ткани миоматозного узла некротизировались. В результате образовалась огромная полость с камерами, заполненными жидкостью. Новообразование было удалено и направлено на гистологическое исследование. Вес миомы составил 1,5 кг», – рассказала заведующая отделением гинекологии Тамара Добровольская.
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Лора Луганская