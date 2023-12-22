Врач Аскерова: Злоупотребление алкоголем может привести к слепоте

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Врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава Московской области Нурлана Аскерова заявила, что злоупотребление алкоголя может привести к потере зрения.
«Систематическое употребление алкоголя приводит к атрофии зрительного нерва. Алкогольные напитки расширяют сосуды, тем самым увеличивая давление на глазное яблоко. Злоупотребление спиртным может привести к частичной или полной потере зрения», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Аскерова.
Однако негативно сказаться на здоровье глаз может не только алкоголь. Также опасно для зрения, по словам врача, злоупотребление мучными изделиями, в частности хлебом. Также это касается продуктов, содержащих Е-добавки, такие, как чипсы, сухарики, газированные напитки и так далее.
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