Врач Чиркова заявила о крайней опасности игнорирования симптомов диабета

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Терапевт Ольга Чиркова заявила. Что крайне опасно игнорировать симптомы сахарного диабета, поскольку это может привести к коме.
«Первыми признаками диабета являются сухость во рту, сильная жажда, гнойнички, мелкие незаживающие ранки, слабость. Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.
Для того, чтобы не допустить таких проблем со здоровьем, врач рекомендовала вести здоровый образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию и проверять кровь на содержание сахара.
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