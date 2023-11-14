Врач Чижикова рассказала, какие продукты стоит употреблять в холодное время года

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Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова заявила, что в холодное время года нужно употреблять углеводы, так как они являются источником энергии, которая необходима для поддержания оптимального уровня теплообмена. Также она порекомендовала добавить в рацион продукты, богатые витамином D.
«На нашем настроении и пищевом поведении сказывается нехватка магния, хрома и группы витаминов В. Магний участвует во многих жизненно важных процессах, работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Хром способствует поддержанию нормального углеводного, жирового и белкового обмена, помогает регулировать работу щитовидной железы, сердца, сосудов», — цитирует РИАМО слова собеседницы.
Чижикова добавила, что витамины группы В и магний в большом количестве содержатся в молочных продуктах, рыбе, мясе, бобовых, икре, морской капусте и орехах.
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