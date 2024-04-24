Врач дал советы аллергикам, которые хотят завести питомца

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Людям, у которых есть аллергия на животных, можно завести черепаху или хамелеона. Аллерголог-иммунолог, ведущий медицинских рубрик на телеканале «Пятница», дал советы аллергикам, желающим завести домашнее животное.
По словам специалиста, домашние животные часто вызывают аллергию у своих хозяев. При этом вызывают её слюна, пот и экскременты питомца, а не его шерсть. Чаще всего аллергию вызывают кошки. Они тщательно вылизываются и так распространяют аллерген. При этом лохматые собаки, шиншиллы и морские свинки вызывают аллергические реакции реже. При этом короткошёрстные породы кошек, например, сфинксы, могут вызывать аллергию также, как и их пушистые собратья.
По его словам, аллергики могут завести черепаху, хамелеона или любую другую рептилию.
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«Просто в отсутствие шерсти аллергены распространяются меньше. И не стоит верить заводчикам, которые называют своих сфинксов гипоаллергенными: гипоаллергенных животных не бывает. Человек может отреагировать на что угодно, поскольку аллергия – одна из самых малоизученных патологий», — рассказал Бессмертный в беседе с ИА RuNews24.
По его словам, аллергики могут завести черепаху, хамелеона или любую другую рептилию.
«Вакцин от аллергии не существует», — заключил врач.
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Элина Позднякова