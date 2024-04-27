Врач дала советы родителям детей-квадроби

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В России становится популярной квадробика. Это вид спорта, когда человек передвигается на четвереньках и имитирует поведение животных. Такое увлечение считается нормальным, однако травмоопасным.
Об этом рассказала травматолог-ортопед, заведующий детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.
По словам специалиста, любые физические нагрузки хорошо влияют на физическое состояние человека. Однако при этом необходимо соблюдать все правила безопасности.
Она напомнила, что у ребёнка нежные ладошки, поэтому во время таких игр на улице стоит надевать ему плотные перчатки.
При этом врач отметила, что риск подобных игр не превышает обычные риски во время других детских игр, но напомнила родителям о ржавых гвоздях и стёклах. Таким детям стоит заблаговременно сделать прививку от столбняка.
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По словам специалиста, любые физические нагрузки хорошо влияют на физическое состояние человека. Однако при этом необходимо соблюдать все правила безопасности.
«Главное, чтобы дети не заигрывались и соблюдали простые правила. Играть можно только вдали от проезжей части, железнодорожных путей, заброшенных зданий. Категорически запрещается «штурмовать» деревья, вагоны, провода, заборы», — рассказала Григорьева Агентству городских новостей «Москва».
Она напомнила, что у ребёнка нежные ладошки, поэтому во время таких игр на улице стоит надевать ему плотные перчатки.
При этом врач отметила, что риск подобных игр не превышает обычные риски во время других детских игр, но напомнила родителям о ржавых гвоздях и стёклах. Таким детям стоит заблаговременно сделать прививку от столбняка.
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Элина Позднякова