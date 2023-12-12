Назван самый травмоопасный детский спорт

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Исследование «АльфаСтрахование» показало, что футбол стал лидером детского спорта по травмоопасности.
Отмечается, что на него приходится 35% всех травм детей, полученных на спортивных секциях или в результате занятий спортом. Так, чаще всего на занятиях по футболу случаются переломы, ушибы, растяжения и т. д.
Второе место по детской травмоопасности занимает хоккей, где чаще всего случаются травмы головы и переломы.
Как пишет Газета.ру, а третьем месте в этом рейтинге – фигурное катание.
Также весьма травматичными считаются боевые искусства, среди которых карате, бокс, и самбо.
Ранее перед грядущими новогодними праздниками аналитики Авито.Работы провели опрос среди 2 тыс. респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года.
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Второе место по детской травмоопасности занимает хоккей, где чаще всего случаются травмы головы и переломы.
Как пишет Газета.ру, а третьем месте в этом рейтинге – фигурное катание.
Ранее перед грядущими новогодними праздниками аналитики Авито.Работы провели опрос среди 2 тыс. респондентов и выяснили, что у 65% россиян работодатели украшают офис атрибутами Нового года.
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Мелисса Тимофеева