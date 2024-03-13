Врач Дорофеева подтвердила возможность мужчины стать отцом в пожилом возрасте

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Врача-гинеколог, сексолог Антонина Дорофеева заявила, что у мужчины пожилого возраста есть шансы стать отцом естественным путём при условии, если он здоров физически и психоэмоционально.
Она добавила, что здесь многое зависит и от женщины, а точнее, от её гормонального фона.
Врач отметила важность обследований родителей перед планированием беременности.
Ранее врач-гинеколог Елизавета Солоид рассказала, что, если женщина с положительным ВИЧ-статусом принимает терапию, вероятность родить здорового ребёнка для неё превышает 99%.
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«Дети — это папа и мама. В зачатии и рождении здорового ребёнка важен больше не возраст родителей, а их здоровье. Если один из родителей является носителем хромосомных патологий, то есть шанс, что ребенок родится больным. Но если оба родителя имеют генетические отклонения от нормы, то шанс родить здорового ребенка существенно снижается», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Дорофеева.
Ранее врач-гинеколог Елизавета Солоид рассказала, что, если женщина с положительным ВИЧ-статусом принимает терапию, вероятность родить здорового ребёнка для неё превышает 99%.
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Мелисса Тимофеева