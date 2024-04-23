Врач Эдигер рассказал о смертельной опасности ковыряния в носу

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Сегодня, 23 апреля, отмечается Международный день ковыряния в носу. Этот забавный «праздник» призван привлечь внимание к привычке, которая не только считается дурным тоном в обществе, но и может таить в себе смертельную опасность.
О том, какую угрозу может нести казалось бы безобидная привычка, Общественной Службе Новостей рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер. Специалист указал, что мифы из детства о застрявшем или сломанном в носу пальце не являются правдой. Однако ковыряние в носу может быть чревато многими неприятностями и даже привести к смертельному исходу.
По словам Эдигера, расстояние от пальца, вошедшего в носовой ход, до мозга очень невелико. Сделав неосторожное движение или засунув палец в нос целиком вполне можно погибнуть.
Врач также отметил важность слизистых оболочек носа, которые являются естественным барьером для инфекций и при этом легко повреждаются. Ковыряние в носу — один из самых лёгких способов устроить себе неприятности со здоровьем. Очень важно с ранних лет отучать детей от этой привычки.
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«Да, был такой случай — человек решил поспорить с товарищем и доказать тому вместимость своего носового хода. Потом его хоронили», — рассказал медик.
По словам Эдигера, расстояние от пальца, вошедшего в носовой ход, до мозга очень невелико. Сделав неосторожное движение или засунув палец в нос целиком вполне можно погибнуть.
Врач также отметил важность слизистых оболочек носа, которые являются естественным барьером для инфекций и при этом легко повреждаются. Ковыряние в носу — один из самых лёгких способов устроить себе неприятности со здоровьем. Очень важно с ранних лет отучать детей от этой привычки.
«Переломы костей, носовых перегородок, инфекции — все это возможно, если вы ковыряетесь в носу», — заключил Александр Эдигер.
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Александр Бойцов