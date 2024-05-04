Врач-эндокринолог Павлова перечислила простые упражнения от запора

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Проблемы с пищеварением и перистальтикой можно решать не только с помощью медикаментов. Врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила простые физические упражнения, способные помочь справиться с запорами.
Она призвала прежде всего обратить внимание на бег и лёгкое кардио, передаёт издание «Лента.ру». По словам специалиста, интенсивные беговые упражнения буквально выталкивают содержимое кишечника и стимулируют его сокращения.
Также эндокринолог рекомендовала уделить внимание планкам и скручиванию корпуса, так как мышцы живота играют решающую роль в моторике желудочно-кишечного тракта. Их напряжение и сокращение увеличивают давление во всей брюшной полости, указала врач. Чем сильнее мышцы пресса, тем лучше их сокращения будут способствовать пищеварению, заключила Зухра Павлова.
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