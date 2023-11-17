Учёные из России выяснили новую функцию селезенки

Несмотря на устойчивое мнение, болезнь Альцгеймера может развиваться не только у пожилых людей. Об этом заявил специалист британского Общества Альцгеймера Джеймс Уайт. О симптомах заболевания, которые проявляются у людей до 65 лет, он рассказал изданию Daily Express.