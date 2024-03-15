Врач Мясников рассказал, под какие заболевания маскируется инфаркт

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Инфаркт может маскироваться под другие патологии. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал врач Александр Мясников.
При классическом проявлении этого заболевания человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, челюсти, ушах, появляются проблемы с дыханием и холодный пот. При этом нередки случаи, когда люди ничего не чувствуют и узнают об инфаркте уже от врача.
Инфаркт очень часто напоминает астму. Человеку не хватает воздуха, появляется удушье, как правило в ночное время. При этом, важно вовремя понять, что это может быть инфаркт и вовремя вызвать скорую. В среднем у человека есть 120 минут от звонка в скорую до установки стента на операционном столе.
Также симптомы инфаркта могут напоминать аппендицит. Боли в животе, рвота и понос нередко становятся признаками сердечного приступа.
При этом бывают и обратные ситуации. Часто люди думают, что у них случился инфаркт, а на деле это панкреатит. Признаками этого заболевания являются боли в животе, холодный пот, одышка, инфарктоподобная кривая диаграмма.
Мясников отметил, что инфаркт не возникает на ровном месте. По результатам опроса, проведённого среди близких тех людей, которые умерли от приступа, выяснилось, что у 80% из них за сутки проявлялись первые признаки. Это могли быть жалобы на зубную боль, нехватку воздуха, на что родственники просто не обратили должного внимания.
Также инфаркт могут провоцировать наследственная предрасположенность, курение, возраст, повышенные давление и сахар, избыточный вес сниженная почечная функция.
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Инфаркт очень часто напоминает астму. Человеку не хватает воздуха, появляется удушье, как правило в ночное время. При этом, важно вовремя понять, что это может быть инфаркт и вовремя вызвать скорую. В среднем у человека есть 120 минут от звонка в скорую до установки стента на операционном столе.
При этом бывают и обратные ситуации. Часто люди думают, что у них случился инфаркт, а на деле это панкреатит. Признаками этого заболевания являются боли в животе, холодный пот, одышка, инфарктоподобная кривая диаграмма.
Мясников отметил, что инфаркт не возникает на ровном месте. По результатам опроса, проведённого среди близких тех людей, которые умерли от приступа, выяснилось, что у 80% из них за сутки проявлялись первые признаки. Это могли быть жалобы на зубную боль, нехватку воздуха, на что родственники просто не обратили должного внимания.
Также инфаркт могут провоцировать наследственная предрасположенность, курение, возраст, повышенные давление и сахар, избыточный вес сниженная почечная функция.
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Анастасия Чинкова