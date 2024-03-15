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Врач Мясников рассказал, под какие заболевания маскируется инфаркт

Врач Мясников: инфаркт маскируется под астму и аппендицит
15 марта 2024, 12:32
Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

Инфаркт может маскироваться под другие патологии. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал врач Александр Мясников.
При классическом проявлении этого заболевания человек чувствует давление в груди, жжение, боли в левом плече, челюсти, ушах, появляются проблемы с дыханием и холодный пот. При этом нередки случаи, когда люди ничего не чувствуют и узнают об инфаркте уже от врача.

Инфаркт очень часто напоминает астму. Человеку не хватает воздуха, появляется удушье, как правило в ночное время. При этом, важно вовремя понять, что это может быть инфаркт и вовремя вызвать скорую. В среднем у человека есть 120 минут от звонка в скорую до установки стента на операционном столе.


Также симптомы инфаркта могут напоминать аппендицит. Боли в животе, рвота и понос нередко становятся признаками сердечного приступа.

При этом бывают и обратные ситуации. Часто люди думают, что у них случился инфаркт, а на деле это панкреатит. Признаками этого заболевания являются боли в животе, холодный пот, одышка, инфарктоподобная кривая диаграмма.

Мясников отметил, что инфаркт не возникает на ровном месте. По результатам опроса, проведённого среди близких тех людей, которые умерли от приступа, выяснилось, что у 80% из них за сутки проявлялись первые признаки. Это могли быть жалобы на зубную боль, нехватку воздуха, на что родственники просто не обратили должного внимания.

Также инфаркт могут провоцировать наследственная предрасположенность, курение, возраст, повышенные давление и сахар, избыточный вес сниженная почечная функция.

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«Слабоумие и шизофрения»: к чему может привести чрезмерное употребление алкоголя
Врач Асанов: частое употребление алкоголя может вызвать слабоумие и шизофрению
15 марта 2024, 12:03

Фото: iStock/SB Arts Media

Частое употребление алкоголя вызывает слабоумие и может привести к шизофрении. Об этом заявил терапевт Видновской клинической больницы Тимур Асанов.
«Алкоголь подавляет процесс мышления минимум на две недели. От частых возлияний полностью атрофируется мозжечок, а кора головного мозга ссыхается. Потеря интеллекта при регулярном распитии спиртного наступает гораздо раньше, чем нарушение обмена веществ или снижение иммунитета», — цитирует Асанова «Подмосковье сегодня».

Он пояснил, что даже два бокала вина по субботам снижают интеллект на 20%. По его словам, после алкогольной вечеринки болит голова из-за того, что капилляры и нервные клетки, находящиеся под черепной коробкой, страдают от интоксикации. Также Асанов добавил, что окисление алкоголя в нейронных клетках мозга происходит намного медленнее, чем в клетках печени, поэтому слабоумие наступает задолго до появления цирроза.

Кроме того, врач отметил, что длительное употребление алкоголя может стать причиной развития психических патологий, таких как шизофрения и биполярное расстройство. По словам специалиста, есть даже отдельная форма эпилепсии, вызванная злоупотреблением алкоголя.

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Подмосковные врачи спасли от паралича пациентку с грыжей в пояснице
15 марта 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

44-летнюю женщину с жалобами на слабость и онемение ног, а также сильные боли спасли от инвалидизации врачи Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диагностика показала, что проблемы с ногами у пациентки спровоцировала межпозвонковая грыжа в поясничном отделе позвоночника. Грыжа сдавливала нервные окончания, ограничивая подвижность ног. Такое состояние грозило параличом нижней части тела, поэтому было решено провести операцию», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Долгопрудненской больницы Павел Савинков.
Он уточнил, что оперативное вмешательство проводилось под рентген-контролем и с использованием нейрохирургического микроскопа. Грыжу удалось удалить. После операции у пациентки прошли боли и онемение, а к вечеру женщина уже могла ходить самостоятельно.

В настоящее время пациентку выписали домой, она будет наблюдаться у районного невролога.

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#хирург
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Попрошайничество и неопрятность: названы яркие признаки алкоголизма у мужчин
Нарколог Ковтун раскрыл, в какой момент можно определить алкоголизм у мужчины
15 марта 2024, 11:40

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Алкогольная зависимость – одна из самых распространённых проблем среди россиян. Может показаться, что определить алкоголика крайне просто, однако выяснилось, что это порой с трудом даётся и профессионалам.
«Мы все наблюдаем за людьми вокруг и даже иногда предполагаем, что человек, скорее всего, пьющий, но точно подтвердить это не можем. Особенно по мужчинам это бывает не видно. Если у женщин это все ярко, утрированно проявляется, то мужчина может иметь вторую стадию алкоголизма и сохранять социальный статус», – рассказал в беседе с «Радио 1» врач-нарколог Александр Ковтун.
Он подчеркнул, что даже обладая профессиональными познаниями в психиатрии и наркологии, видя много людей, страдающих алкоголизмом, определить пьющего человека лишь при взгляде на него практически невозможно. К тому же, стоит человеку некоторое время не пить, начать следить за собой, и уже не заподозрить, что он страдает какими-то проблемами.

Также нередки истории, когда женщины, много лет прожившие с алкоголиками, имеющие опыт общения с ними, знакомятся с казалось бы положительным мужчиной и спустя время обнаруживают у него пристрастие к алкоголю.

При этом Ковтун подчеркнул, что точно определить пьющего мужчину можно только тогда, когда он находится уже на третьей стадии алкоголизма. В такой степени уже заметны внешние проявления в виде опустившегося телосложения, неопрятного внешнего вида. Дополнительно к этому могут идти попрошайничество и состояние опьянения с утра.

В остальных случаях определить по внешности пьющего мужчину крайне сложно. Нарколог рассказал, что блеск в глазах, тремор рук, сухость во рту действительно являются яркими симптомами, но они могут указывать как на алкоголизм, так и на то, что человек накануне мог просто однократно перебрать с выпивкой.

Алкоголизм диагностируется только по результатам длительной беседы или экспертизы, подчеркнул Ковтун. Если человек в ходе допроса начинает охотно говорить про алкоголь, показывает свою компетентность в его выборе, умеет оценивать производителей, у него поднимается настроение и появляется желание выпить – это открыто говорит о патологическом влечении к алкоголю. Но выявить его может только специалист, который знает, какие вопросы следует задавать и как располагать пациента к откровенной беседе.

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#алкоголизм
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#алкоголь
#мужчина
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Врач Лапа: Молоко почти не перерабатывается организмом взрослых людей
15 марта 2024, 11:13

Фото: iStock/naturalbox

Организм взрослого человека почти не усваивает молоко и молочные продукты. Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа, сообщает Pravda.Ru.
Врач сообщила, что люди старше 18 лет могут смело сокращать в своем рационе количество молока и творожных продуктов, потому что ферментативная активность человеческого организма становится меньше с возрастом.

«А мы с вами чуть что — йогурт выпили, кефир выпили и так далее. И считаем, что это просто прекрасно. На самом деле, ферментативная активность нашего организма становится меньше и, естественно, переработка — еще меньше», — пояснила эксперт.

Людмила Лапа подчеркнула, что очень важно следить за тем, чтобы в рационе детей до 12 лет присутствовали продукты, содержащие в себе необходимые для роста и развития витамины и минералы. Молочная продукция входит в этот перечень, насыщая детский организм кальцием для строительства костной ткани.

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#молоко
#молочная продукция
#россияне
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Малышева опровергла миф о пользе питья мочи для излечения болезней
Врач-терапевт Малышева назвала питье мочи величайшей глупостью
15 марта 2024, 10:21

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, заявили, что питье мочи для лечения некоторых недугов является полнейшей глупостью. Об этом они говорили в рамках программы «Жить здорово!» на Первом канале
По словам Гандельмана, именно с мочой из организма человека выводятся вредные и токсичные вещества.

«Поэтому величайшей глупостью в России было поветрие пить мочу. Ничего глупее нельзя придумать: почки фильтруют, фильтруют, 200 литров отфильтровали, а эти (люди – ред.) взяли и выпили. Слов нет!» — сказала Малышева.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, что питьевой режим играет важную роль в нашей жизни. Однако при обильном питье на ночь может участиться мочеиспускание, а на утром возможно бессонница и отеки. Чтобы избежать этого, врач советует пить воду и другие напитки за 1,5–2 часа до сна. Это позволит организму вывести лишнюю воду до сна.


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Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры
Daily Mail: Бургер с курицей или яйцом может быть частью здорового рациона
14 марта 2024, 22:28

Фото: istock / Milanchikov

Маленький бургер с яйцом не навредит здоровью и сбалансированному рациону, так как содержит много белка. Об этом заявила сертифицированный американский врач-диетолог Келси Куник, передает Daily Mail.
Диетолог пояснила, что людям, которые следят за своим здоровьем, иногда приходится ходить в заведения быстрого питания, где часто продается фастфуд. Но даже в таких местах можно выбрать еду, которая не принесет вред здоровье и фигуре.

Самым оптимальным вариантом станет небольшой бургер с яйцом, сыром, листом салата и несколькими кусочками бекона. Как считает Куник, яйцо и бекон содержат достаточное количество белка, а хлеб — углеводов. Союз этих нутриентов помогает долго сохранить ощущение сытости.

Также можно заказать сэндвич или бургер, основу которых составляет курица. Она также содержит много белка, но при этом не изобилует жирами.

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Mash: Новый смертоносный вирус-мутант обнаружили в Великобритании
14 марта 2024, 20:33

Фото: iStock/ismagilov

В Великобритании обнаружили новый смертоносный штамм туберкулёза. Об этом передает Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные ученых.
Новый вирус отличается от предыдущего тем, что передаётся бессимптомно. Заразиться можно, просто находясь рядом с инфицированным человеком и вдыхая с ним один воздух.

Из-за значительной нагрузки на медицинские учреждения внутри страны, британские врачи обратились за помощью к голландским вирусологам. Те в свою очередь провели исследование над 600 пациентами и обнаружили, что вирус стал в разы опаснее.

Профессор Фрэнк Кобеленс из Медицинского центра Амстердамского университета призвал коллег рассмотреть новые способы диагностики заболевания. Чтобы оперативно выявлять новый вид туберкулёза и не допустить его распространения по всей Европе, как это было с коронавирусом.

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#вирус
#великобритания
#болезнь
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Врач Эдигер заявил об опасности противозачаточных таблеток
14 марта 2024, 19:23

Фото: istockphoto.com/ь:Rattankun Thongbun

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил о том, что применение противозачаточных средств может грозить различными побочными эффектами, в том числе тромбозами и даже депрессией.
Он объяснил, что любое гормональное вмешательство в организм человека извне всегда несёт в себе серьёзные риски для здоровья.

«Побочных эффектов достаточное количество. Это, например, повышение опасности тромбозов, особенно если это сопровождается курением. Это те или иные нарушения функционирования яичников. Это масса неврологических проблем: мигрень, депрессия», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Кроме того, по его словам, в настоящее время проводятся медицинские исследования на тему опасности развития злокачественных опухолей из-за применения таких средств.

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#врач
#препараты
#здоровье
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«Боль не характерна»: Первые «звоночки» проблем с почками, которые не стоит игнорировать
Профессор Ветчинникова: Бесконтрольный прием лекарств опасен для работы почек
14 марта 2024, 19:01

Фото: istock / Rabizo

Ежегодно 14 марта отмечается Всемирный день почки. Чтобы сохранить здоровье органа, важно избегать вредных факторов, которые оказывают на него пагубное влияние и следить за организмом.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры трансплантологии, нефрологии и искусственных органов МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Ольга Ветчинникова в эфире «Радио 1» рассказала, что провоцирует развитие болезней почек и как распознать отклонения.

Эксперт отметила, что самыми распространенными заболеваниями почек являются поражение почек при других болезнях.

«Гипертоническая болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Все эти заболевания на сегодняшний день трактуются как неинфекционные пандемии. Хроническая болезнь почек тоже относится к этим неинфекционным пандемиям», — заявила Ветчинникова.
К ним также можно добавить сахарный диабет, артериальную гипертензию, аутоиммунные болезни, системные инфекции, гепатиты, ВИЧ-инфекции, туберкулез, мочекаменную болезнь, инфекции мочевыводящих путей и некоторые урологические заболевания.

Эксперт отметила, что самостоятельный бесконтрольный прием лекарственных препаратов является неблагоприятным фактором для функции почек. На здоровье органа негативно сказывается ожирение, курение, нарушение липидного обмена. Профессор предупредила, что людям с этими болезнями и вредными привычками стоит помнить, что они находятся в зоне и риска и следить за здоровьем, проходя необходимые обследования и сдавая анализы.

Специалист отметила, что для заболеваний почек характерно бессимптомное течение болезни.

«Самое первое, что заставляет человека обратиться за помощью, это болевой синдром, который для заболеваний почек, можно сказать, не характерен», — отметила Ветчинникова.
Она заявила, что в первую очередь нужно обращать внимание на изменение объёма или цвета мочи.

«Повышение артериального давления, особенно в молодом возрасте. Появление отеков. Причин для них очень много, но в том числе и почечные заболевания. Заболевание почек у родственников тоже, в общем-то, должно настораживать. Изменение размеров и формы почек при ультразвуковом исследовании. Изменения в общем анализе мочи, белок, эритроциты», — перечислила характерные признаки профессор.
В заключении Ветчинникова напомнила, что не нужно стесняться сдавать анализы мочи, ведь это важное исследование и оно может показать наличие заболеваний не только почек, но и других органов.

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#здоровье
#болезнь
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#заболевания
#ожирение
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