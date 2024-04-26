Врач назвал продукт, который может усугубить угревую сыпь

Фото: iStock/Maksym Belchenko
Молоко и сладости сами по себе не могут вызвать угревую сыпь, однако могут усугубить её проявление. Об этом рассказал дерматолог клиники DocMed Денис Ласеев.
«Сразу несколько довольно масштабных исследований в разных странах выявили связь между усугублением угревой сыпи и повышенным употреблением молока. Виновниками этой связи считают гормоны естественного происхождения и другие биологически активные молекулы, которые усиливают воспаление в сальных железах», — рассказал Ласеев в интервью «Газете.Ru».
Он уточнил, что основную роль в увеличении угревой сыпи играет инсулиноподобный фактор роста-1, который в большом количестве содержится в цельном молоке, однако практически отсутствует в кисломолочных продуктах.
При этом Ласеев подчеркнул, что употребление молока само по себе не может вызывать угревую сыпь, а может лишь усугубить её. Акне может появиться из-за нерационального ухода за кожей, пищевых привычек или стресса.
Читайте также:
Врач Лапа: Молоко почти не перерабатывается организмом взрослых людей
Доктор Мясников рассказал, что молоко увеличивает риск развития простаты
«Не так уж и полезно»: Ученые выяснили, как молоко влияет на сердце
Элина Позднякова