Врач Лапа: Молоко почти не перерабатывается организмом взрослых людей

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Организм взрослого человека почти не усваивает молоко и молочные продукты. Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа, сообщает Pravda.Ru.
Врач сообщила, что люди старше 18 лет могут смело сокращать в своем рационе количество молока и творожных продуктов, потому что ферментативная активность человеческого организма становится меньше с возрастом.
Людмила Лапа подчеркнула, что очень важно следить за тем, чтобы в рационе детей до 12 лет присутствовали продукты, содержащие в себе необходимые для роста и развития витамины и минералы. Молочная продукция входит в этот перечень, насыщая детский организм кальцием для строительства костной ткани.
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«А мы с вами чуть что — йогурт выпили, кефир выпили и так далее. И считаем, что это просто прекрасно. На самом деле, ферментативная активность нашего организма становится меньше и, естественно, переработка — еще меньше», — пояснила эксперт.
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Мария Федоровцева