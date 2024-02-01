Врач назвала неожиданную причину инфаркта у пожилых людей

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Одиночество после выхода на пенсию может привести к инфаркту и инсульту у пожилых людей. Об этом рассказал консультант по неотложной медицинской помощи, профессор Роб Гэллуэй, пишет Daily Mail.
«Механизм воздействия одиночества на работу сердца и сосудов невероятно сложен, но сводится к тому, что человек испытывает стресс, который приводит к повышению артериального давления», - пояснил специалист.
Он также отметил, что стресс приводит к преждевременному старению. Однако Гэллуэй подчеркнул, что не все медицинское сообщество согласно с тем, что одиночество приводит к инфаркту или инсульту, при этом он добавил, что не стоит игнорировать многочисленные случаи, которые подтверждают пагубное влияние одиночества на здоровье.
Элина Позднякова