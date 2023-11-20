Женщинам назвали способ предотвратить появление глубоких морщин

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Спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что сон на боку и животе провоцирует застой лимфы и заломы в носогубных складках и зоне декольте.
Чистякова утверждает, что если спать на боку, то заломы могут появиться на верхних веках и на лбу. Она пояснила, что в косметологии даже есть специальное определение — морщины сна. Сон на животе еще сильнее влияет на возникновение морщин. Эксперт заявила, что единственным методом сохранения молодости является сон на спине и на правильно подобранной подушке.
Кроме того, край подушки должен повторять шеи и не терять форму на протяжении всей ночи. Также важно учесть жесткость матраса. Если он мягкий, стоит увеличить высоту валика подушки.
Ранее ырач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что для того, чтобы просыпаться без труда по утрам, необходимо выработать режим сна и чётко ему следовать. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«При выборе подушки необходимо ориентироваться на физиологическое положение шеи и головы относительно плечевого пояса. Для сна на спине подойдет подушка высотой 8-10 сантиметров, но нужно учитывать и габариты тела», — объяснила Чистякова.
Ранее ырач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что для того, чтобы просыпаться без труда по утрам, необходимо выработать режим сна и чётко ему следовать. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак