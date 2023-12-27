Врач Петров назвал самые опасные народные способы борьбы с похмельем

Фото: iStock/Media_Lens_King
Многие народные способы борьбы с похмельем могут быть опасными для здоровья, рассказал «Ленте.ру» психиатр-нарколог Даниил Петров. В первую очередь это касается попыток «пропотеть», а также использования кофе и энергетиков.
«Физический труд, тренировка в зале, баня и другие активности, чтобы "пропотеть" — популярный, но крайне опасный способ избавиться от похмелья. Любая серьезная физическая нагрузка или экстремальная температура приводит к сгущению крови, нарушению работы сердца и других органов. Поэтому такие методы при похмелье противопоказаны», — предупредил Петров.Плотный жирный завтрак не помогает в борьбе с похмельем, организму нужна легкая, диетическая и питательная еда, подчеркнул специалист.
С осторожностью надо в это время относиться и к самостоятельному приему тех или иных лекарств, так как они могут сгустить кровь и негативно повлиять на слизистую желудка.
По словам Петрова, «опохмел» новой дозой алкоголя является худшим способом борьбы с похмельем, так как это может усилить интоксикацию и привести к запою и зависимости. Похмелье пройдет само, как только ацетальдегид и продукты его распада выйдут из организма. «Доставлять еще одну дозу ацетальдегида в организм — стратегически крайне не верный ход», — подытожил специалист.
Читайте также:
Британский онколог Ли: Лучше всего от похмелья помогают устрицы, орехи и яйца
Диетолог назвал два популярных способа борьбы с похмельем бесполезными
Нарколог раскрыл, когда при похмелье нужно вызвать врача
Артем Путинцев