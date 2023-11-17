Врач призвала россиян есть одно блюдо два-три раза в неделю

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Терапевт Дарья Утюмова заявила, что взрослому человеку нужно регулярно употреблять супы.
В беседе с изданием «Известия» Утюмова рассказала какие супы лучше всего лучше добавлять в меню. Она рассказала, что если у человека нет острых или хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, нужно добавить в меню супы два-три раза в неделю.
Она пояснила, что в супах гораздо меньше калорий, чем в жареной, тушеной или запеченной еде. Также супы лучше усваиваются организмом и не вызывают расстройства пищеварения.
«Чтобы суп был полезным, его важно правильно приготовить. Лучше выбирать овощные супы либо приготовленные на основе курицы, индейки, кролика или нежирных сортов мяса», — заявила Утюмова.
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