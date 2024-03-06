Врач рассказала, как быстро избавиться от насморка

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Преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения врач-педиатр Светлана Буданцева дала несколько советов, как быстро избавиться от заложенности носа.
«Если заложенность носа связана с другими симптомами ОРВИ (температура, першение в горле), то это обычный насморк. По сути, это защитная реакция организма на внедрение вируса, ведь слизистая носа — первый барьер на пути проникновения вирусной инфекции в организм», - рассказала Буданцева в разговоре с «Известиями».
По ее словам, сначала будет отек слизистой, после чего появится слизистое отделяемое. Подобный процесс необходим организму, чтобы избавиться от вирусной инфекции. Врач подчеркнула, что взрослые и дети должны уметь правильно сморкаться. Необходимо вдыхать ртом, а далее высмаркивать по одной ноздре. Если вдохнуть через нос, то можно заполучить осложнения в виде синусита, гайморита или фронтита.
При этом Буданцева отметила, что, если пить много жидкости, то организм самостоятельно справится с инфекцией за несколько часов или пару дней.
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