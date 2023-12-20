Женщина жаловалась на непроходящий насморк и лишилась носа

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Лиз Мерсер, проживающая в Ливерпуле в Великобритании потеряла нос из-за онкологии, который медики полтора года принимали за непроходящий и не поддающийся лечению насморк. Об этом информирует издание The Sun.
49-летняя Мерсер рассказала, что сначала у нее был заложен нос, болела голова и слезились глаза. Еще тогда, в 2021 году, она множество раз обращались к медикам, которые назначали спрей от насморка. Через 4 месяца после появления этих симптомов Лиз стала чувствовать себя хуже - у нее онемела левая сторона лица и начались сильные кровотечения из носа.
«Я чувствовала комок в носу и ощущала ужасный запах. Постоянно пахло фекалиями. К этому моменту я была убеждена, что у меня рак, так как мой нос начал терять форму. Раньше у меня был совершенно прямой нос, но он стал съезжать набок, опухать и краснеть», — рассказала женщина.
Мерсер поделилась, что было сложно принять новую внешность. После 30 курсов лучевой терапии рак отступил. Теперь она должна носить силиконовый протез и бороться с посттравматическим расстройством.
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