Врач рассказала, как сохранить стройность зимой

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Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, как не переедать и не набирать лишний вес зимой.
В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что зимой вес может увеличиться на 5% из-за физиологического накопления жировой ткани.
Врач также заявила, что зимой важно поддерживать уровень витамина D, которые влияет на гормоны, способствующие накоплению жировой ткани. Она также обратил внимание на тягу к сладостям в зимние месяцы. Утюмова пояснила, что это связано со снижением уровня серотонина и предложила компенсировать его увеличением яркости ламп дневного освещения.
Также Утюмова посоветовала есть большой овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов. Кроме того, по ее словам, важно даже в холодную погоду вести активный образ жизни и заниматься любой аэробной нагрузкой не менее 150 минут в неделю.
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«Из-за холода и малого количества солнечного света мы больше времени проводим дома, добавляем в рацион перекусы, содержащие быстрые углеводы», — объяснила Утюмова .
Также Утюмова посоветовала есть большой овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов. Кроме того, по ее словам, важно даже в холодную погоду вести активный образ жизни и заниматься любой аэробной нагрузкой не менее 150 минут в неделю.
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Алина Юрчак