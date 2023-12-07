Врач рассказала об опасной связи ожирения и онкологии

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Серьезная форма ожирения может крайне опасные последствия — некоторые виды онкологии, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, сонное апноэ и бесплодие.
О последствиях ожирения рассказала президент общества бариатрических хирургов, доктор медицинских наук, бариатрический хирург Наталья Бордан «Газете.Ru».
Бордан объяснила, что первые проявления ожирения не являются заболеванием, но тяжелые формы ожирения могут привести к серьезным последствиям, среди которых онкология. Ожирение также Ожирение также влияет на изменения в обмене веществ. У людей с избыточным весом может повышаться уровень сахара в крови, что способствует росту некоторых типов онкологических клеток и увеличивает риск рака.
«Ожирение второй-третьей степени при этом является хроническим заболеванием, которое влияет на все системы организма», — отметила врач.
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Алина Юрчак