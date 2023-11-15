Врач Владимир Круглый прокомментировал рост заболеваемости корью в России

По данным Роспотребнадзора, за первые девять месяцев 2023 года в России выявлено 8073 случая кори, что в 288 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост заболеваемости этим опасным недугом прокомментировал член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр РФ Владимир Круглый.