Врач Владимир Круглый прокомментировал рост заболеваемости корью в России

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По данным Роспотребнадзора, за первые девять месяцев 2023 года в России выявлено 8073 случая кори, что в 288 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост заболеваемости этим опасным недугом прокомментировал член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр РФ Владимир Круглый.
В беседе с корреспондентом «Радио 1» специалист отметил, что вспышки кори в некоторых регионах страны напрямую связаны с недостаточным уровнем иммунизации населения. Он подчеркнул, что корь — это крайне контагиозное заболевание (от лат. contagiosus — заразительный, заразный - прим. ред.), и если в каком-то регионе или стране в целом снижется уровень иммунизации, то это быстро приводит к вспышкам болезни и ее быстрому распространению. Если, например, заболел человек в многоквартирном доме, то риск заразиться возникает у всех жителей подъезда.
Врач подчеркнул, что вакцина поставляется в регионы в необходимых объемах и в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации; ее недостатка не наблюдается. При возникновении вспышки заболевания и угрозе эпидемии проводится дополнительная иммунизация взрослого населения.
В качестве профилактических мер по борьбе с распространением кори Владимир Круглый назвал иммунизацию детей по строгой схеме и жёсткое соблюдение календаря прививок.
Чем больше будет таких отказов от иммунизации, в том числе и среди родителей в отношении своих детей, тем сильнее возрастёт риск возникновения и распространения инфекций, подчеркнул эксперт. В качестве примера он привел ситуацию в Европе 10-15 лет назад, когда со снижением иммунной прослойки среди населения тут же стали возникать опасные болезни, которые по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считались полностью побеждёнными.
В заключение врач отметил, что самым надёжным способом уберечься от кори является вакцинация в соответствие с Национальным календарём прививок. Корь вовсе не такая лёгкая болезнь, как иногда принято считать, и защититься от нее можно только с помощью прививки, которая даёт устойчивый иммунитет, подытожил Владимир Круглый.
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Врач подчеркнул, что вакцина поставляется в регионы в необходимых объемах и в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации; ее недостатка не наблюдается. При возникновении вспышки заболевания и угрозе эпидемии проводится дополнительная иммунизация взрослого населения.
«К сожалению, в настоящее время в силу появления некоего «антипрививочного движения» происходит достаточно много необоснованных отказов от вакцинации, которая является строго добровольной», — посетовал врач.
Чем больше будет таких отказов от иммунизации, в том числе и среди родителей в отношении своих детей, тем сильнее возрастёт риск возникновения и распространения инфекций, подчеркнул эксперт. В качестве примера он привел ситуацию в Европе 10-15 лет назад, когда со снижением иммунной прослойки среди населения тут же стали возникать опасные болезни, которые по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считались полностью побеждёнными.
В заключение врач отметил, что самым надёжным способом уберечься от кори является вакцинация в соответствие с Национальным календарём прививок. Корь вовсе не такая лёгкая болезнь, как иногда принято считать, и защититься от нее можно только с помощью прививки, которая даёт устойчивый иммунитет, подытожил Владимир Круглый.
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Александр Бойцов